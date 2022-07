Bị đâm bằng kéo vì hết ca làm, từ chối phục vụ

Thứ Ba, ngày 26/07/2022 17:55 PM (GMT+7) Chia sẻ

Mâu thuẫn xuất phát từ việc tổ trưởng yêu cầu anh Đ phục vụ khách nhưng nhân viên nói hết ca nên không làm.

Ngày 26-7, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân, TP.HCM đã khởi tố vụ án cố ý gây thương tích xảy ra tại quán ốc trên địa bàn phường Bình Trị Đông A.

Theo điều tra ban đầu, chiều ngày 21-1, anh Nguyễn Hải Đ (23 tuổi, tạm trú phường Tân Tạo A, quận Bình Tân) làm phục vụ tại quán ốc trên đường Lê Văn Quới, phường Bình Trị Đông A xong ca nên nghỉ.

Lúc này, tổ trưởng là Nguyễn Thành Nhân (22 tuổi, ngụ xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh) yêu cầu anh Đ bưng thức ăn ra cho khách. Tuy nhiên, anh Đ nói rằng mình đã hết ca nên không làm.

Hai bên cự cãi qua lại, sau đó Nhân cầm cây kéo tấn công, đâm trúng vai trái của anh Đ rồi bỏ chạy. Người dân xung quanh đã can ngăn, đưa anh Đ vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.

Sau đó, phía gia đình của Nhân đã cam kết bồi thường cho anh Đ số tiền 28 triệu đồng để lo chi phí thăm khám, thuốc men.

Tuy nhiên, anh Đ chờ đến hiện nay vẫn chưa thấy ai hỏi thăm hay đền bù gì cho mình, liên hệ cũng không được nên báo công an, yêu cầu xử lý hình sự với Nhân.

Công an quận Bình Tân điều tra, xác minh thì Nhân đã bán nhà, đi nơi khác sinh sống, không rõ nơi cư trú.

Để phục vụ điều tra, Công an quận Bình Tân đã ra quyết định truy tìm Nhân, đề nghị các phòng nghiệp vụ, Công an xã Tân Kiên, Công an 21 quận huyện, TP Thủ Đức cùng phối hợp.

Công an quận Bình Tân cũng thông báo đến các cơ quan, đơn vị, ai phát hiện Nhân hoặc biết thông tin, hãy báo về Đội CSHS Công an quận Bình Tân, địa chỉ 1114 Quốc lộ 1, phường Tân Tạo A; số điện thoại 0909802888 gặp điều tra viên thụ lý Trần Thế Phương để phối hợp.

Nguồn: https://plo.vn/bi-dam-bang-keo-vi-het-ca-lam-tu-choi-phuc-vu-post690973.htmlNguồn: https://plo.vn/bi-dam-bang-keo-vi-het-ca-lam-tu-choi-phuc-vu-post690973.html