Bên trong các lò "độ xế” ở Đồng Nai

Sáng 3-11, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đầu tháng 11, dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an các huyện, thành phố đã thành lập 16 tổ công tác, kiểm tra 16 cơ sở có dấu hiệu “độ chế” xe mô tô trên địa bàn toàn tỉnh.

Hình ảnh công an kiểm tra một phương tiện có dấu hiệu "độ chế" tại tiệm xe ở Biên Hòa (Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai)

Cụ thể, Biên Hòa có 8 cơ sở; Xuân Lộc 2 cơ sở; Long Thành 2 cơ sở; Nhơn Trạch 1 cơ sở; Trảng Bom 2 cơ sở; Vĩnh Cửu 1 cơ sở.

Kết quả kiểm tra 16 cơ sở, công an đã phát hiện 9 cơ sở không có giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh; 6 cơ sở vi phạm các quy định về PCCC; 6 cơ sở đang thực hiện việc “độ chế” xe mô tô phục vụ việc đua xe trái phép với tổng cộng 25 xe mô tô các loại; 10 cơ sở đang sửa chữa xe mô tô không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh xe, xe không rõ nguồn gốc với tổng cộng 47 xe mô tô; 7 cơ sở kinh doanh buôn bán phụ tùng xe không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn chứng từ.

Đồng thời, các tổ công tác đã tạm giữ 57 xe mô tô các loại; 197 sản phẩm phụ tùng xe máy; 714kg ắc quy đã qua sử dụng; 3 biển số xe mô tô không rõ nguồn gốc; 1 bàn thử xăng xe FI.

Ngoài ra, nhiều xe máy khác đang tháo và lắp ráp, có dấu hiệu thay đổi kết cấu các bộ phận như: Ống pô, mâm vành, nhông xích; hàng chục phương tiện không chính chủ, các bộ khung, sườn, lốc máy và nhiều phụ tùng không rõ nguồn gốc.

Theo thượng tá Võ Nhật Hồng Phúc, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai, từ kết quả của cuộc kiểm tra lần này không chỉ dừng ở xử phạt hành chính mà sẽ giao về cho công an các đơn vị, địa phương tiếp tục điều tra mở rộng có dấu hiệu tội phạm hình sự là sẽ khởi tố, trong đó làm rõ các phương tiện mà cơ quan chức năng kiểm tra phát hiện không rõ nguồn gốc, làm rõ có dấu hiệu tiêu thụ tài sản hay không.

Đồng thời, làm rõ các linh kiện không rõ nguồn gốc xuất xứ sẽ truy đến cùng có dấu hiệu buôn lậu, trốn thuế hay không và những vấn đề liên quan đến vi phạm quy định PCCC sẽ xử lý triệt để, những dấu hiệu nào mà nó cấu thành và đủ căn cứ để khởi tố thì chúng tôi sẽ định hướng cho công an các đơn vị, địa phương xử lý triệt để và khởi tố vụ án hình sự.

Một số hình ảnh công an kiểm tra, phát hiện các phương tiện độ chế tại một số tiệm sửa xe (Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai)

