Bắt quả tang nhóm đối tượng mang xe tải đi trộm đồ cổ

Thứ Hai, ngày 22/08/2022 17:00 PM (GMT+7) Chia sẻ

Băng nhóm chuyên trộm đồ cổ mang cả xe tải đến dọn nhà người khác thì bị lực lượng công an bắt quả tang.

Ngày 22-8, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang cho biết đang tạm giữ hình sự Trương Sỹ Cường (SN 1988), Nguyễn Thị Mỹ Linh (SN 1991), Huỳnh Thế Hiển (SN 1991) và Đỗ Thị Kim Xuyến (SN 1991) - cùng ngụ tỉnh Bến Tre - để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Theo điều tra ban đầu, khoảng 2 giờ ngày 18-8, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp Công an huyện Châu Thành phát hiện xe tải mang biển số 71C-053.40 đang đậu trước nhà ông Lê Văn Sang (ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang). Do thấy một số người đang vận chuyển tài sản bằng gỗ từ nhà ông Sang đưa lên xe nên lực lượng công an đến kiểm tra.

Băng trộm mang cả xe tải đi trộm công khai

Khi thấy công an, một số người đã nhanh chóng tẩu thoát, lực lượng công an đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Cường và Linh. Qua làm việc bước đầu, cả 2 đã thừa nhận cùng với Hiển và Xuyến thực hiện hành vi phạm tội. Sau đó, công an đã mời Hiển và Xuyến đến làm việc. Tại đây, cả 2 đã thừa nhận cùng với Cường, Linh thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại nhà ông Sang.

Tang vật thu giữ gồm nhiều đồ cổ có giá trị, như: 1 bàn gỗ; 8 ghế bằng gỗ loại ghế dựa; 2 ghế bằng gỗ. Ngoài ra, công an còn phát hiện thêm nhiều vật dụng như: voi đá, nhiều bộ lư đồng, bình hoa cổ... do nhóm của Cường nghi trộm được.

