Bắt quả tang 8 đối tượng rủ nhau lên núi Hồng Lĩnh làm chuyện phi pháp

Để tránh sự theo dõi của lực lượng chức năng, 8 đối tượng ở Hà Tĩnh đã rủ nhau lên núi Hồng Lĩnh để sát phạt nhau bằng hình thức xóc đĩa.

Sáng nay (19-2), tin từ Công an huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 8 đối tượng về hành vi "Đánh bạc", gồm: Nguyễn Trọng Chính (SN 1991), Võ Minh Thắng (SN 1984), Đào Xuân Hùng (SN 1988), Nguyễn Văn Hải (SN 1984), Võ Nhân Nguyên (SN 1983), Đào Xuân Huy (SN 1991) và Hồ Thiên Tám (SN 1991), cùng ngụ tại xã Thiên Lộc và Lê Sỹ Ngọ (SN 1990, ngụ xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc).

Các đối tượng tại cơ quan điều tra (Ảnh Công an huyện Can Lộc)

Trước đó, vào khoảng 14 giờ 45 phút ngày 14-2, tại khu vực núi Hồng Lĩnh thuộc địa phận xã Thiên Lộc, lực lượng chức năng đã phát hiện, bao vây, bắt quả tang 8 đối tượng trên đang say sưa sát phạt nhau trên chiếu bạc dưới hình thức "xóc đĩa".

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ hơn 28 triệu đồng, 6 điện thoại di động, 5 xe máy và một số tang vật liên quan.

Cơ quan chức năng đang tiến hành hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

