Bắt quả tang 25 đối tượng mở ‘tiệc’ ma túy trong căn hộ khu đô thị cao cấp

Thứ Tư, ngày 02/09/2020 08:30 AM (GMT+7)

Làm việc với công an, Nguyễn Viết Sang (ngụ TP Huế) khai nhận, thuê lại căn hộ tại Royal Park (xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy, tỉnh TT-Huế), sau đó cải tạo các phòng, trang bị thêm công cụ, phương tiện nhằm mục đích cho các đối tượng thuê sử dụng ma túy để kiếm tiền.

Nhóm đối tượng thuê căn hộ khu đô thị cao cấp để "bay lắc".

Chiều 1/9, tin từ Công an tỉnh TT-Huế cho biết, Công an thị xã Hương Thủy vừa phát hiện quả tang nhóm đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy tại một căn hộ thuộc khu đô thị cao cấp đóng trên địa bàn Hương Thủy.

Trước đó, qua công tác kiểm tra, tại 1 căn hộ thuộc khu đô thị Royal Park (xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy), do Nguyễn Viết Sang (30 tuổi, trú tại phường Trường An, TP Huế) thuê, lực lượng công an phát hiện bên trong có 24 đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Nhóm này có độ tuổi từ 19 đến 40, trú tại TP Huế, thị xã Hương Trà, huyện Quảng Điền (TT-Huế) và tỉnh Nghệ An.

Nhiều đối tượng "bay lắc" có tuổi đời còn rất trẻ.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an thu giữ trên 6,7gram ketamin và trên 0,1 gram thuốc lắc. Cùng thời điểm, Phan Văn Phúc (26 tuổi, trú tại phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà) vào thuê phòng do Sang quản lý.

Thấy đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn, lực lượng công an tiến hành kiểm tra, qua đó phát hiện Phúc đang tàng trữ 5 viên thuốc lắc có khối lượng trên 1,9 gram và trên 0,49 gram ketamin. Qua test nhanh, tất cả 25 đối tượng và 5 nhân viên tại căn hộ của Sang cho thuê lại đều dương tính với ma túy.

Các loại công cụ mà nhóm đối tượng dùng để "bay lắc" ma túy.

Bước đầu, Nguyễn Viết Sang khai nhận thuê căn hộ tại khu đô thị Royal Park; sau đó cải tạo lại các phòng, trang bị thêm công cụ, phương tiện với mục đích cho các đối tượng thuê sử dụng ma túy để kiếm tiền.

