Bắt nữ "tổng giám đốc" tổ chức cho nhiều người trốn đi nước ngoài

Thứ Bảy, ngày 29/06/2019 11:00 AM (GMT+7)

Với vỏ bọc là “tổng giám đốc” công ty, Hoàng Thị Hương đã câu kết lừa hàng chục người ở Thanh Hóa và Nghệ An đi xuất khẩu lao động, nhưng thực chất là đi theo visa du lịch 15 ngày, sau đó trốn ở lại Nhật Bản để lao động bất hợp pháp.

Ngày 29-6, tin từ Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết cơ quan điều tra vừa thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng và khám xét khẩn cấp nơi ở của Hoàng Thị Hương (SN 1982, quê ở TP Vinh, tỉnh Nghệ An; thường trú tại phòng B2606 tòa nhà HATECO, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội) để điều tra tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép".

Cơ quan điều tra đang đọc lệnh bắt giam Hoàng Thị Hương (áo cam)

Theo tài liệu của Công an Thanh Hóa, từ năm 2015, Hoàng Thị Hương đã đứng ra thành lập Công ty TNHH Bright Prosperite Việt Nam (có tên giao dịch là VPROS CO.,LTD), đăng ký tại địa chỉ tổ 36, ngách 106/43, ngõ 123 phố Trung Kính, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội, do chính Hương đứng ra làm tổng giám đốc.

Trong giấy phép kinh doanh là bán buôn tổng hợp, nhưng dưới vỏ bọc của công ty này, Hương đã câu kết với nhiều chân rết ở các tỉnh, TP trong cả nước để tư vấn du học, xuất khẩu lao động nước ngoài trái pháp luật.

Lấy vỏ bọc là "tổng giám đốc" công ty chỉ tính từ tháng 7-2017 đến tháng 10-2018, Hương đã gặp gỡ, ký kết với vợ chồng Nhữ Thị Nhàn và Phạm Tuấn Anh (Công ty Hoàng Phát, đóng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa) để tư vấn, làm thủ tục cho 13 trường hợp ở Thanh Hóa và Nghệ An sang Nhật Bản theo đơn hàng kỹ sư nhưng thực chất là đi theo visa du lịch 15 ngày, sau đó trốn ở lại Nhật Bản để lao động bất hợp pháp.

Ngô Hồng Sơn, trợ thủ đắc lực của Hoàng Thị Hương

Ngoài cặp vợ chồng trên, Hương còn câu kết với nhiều đối tượng khác ở trong nước và nước ngoài, trong đó Ngô Hồng Sơn (SN 1977, ngụ xã Diễn Kỳ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) là "trợ thủ" đắc lực của Hương trong quá trình hướng dẫn người lao động đi lại, ăn nghỉ.

Quá trình khám xét tại nơi ở của Hoàng Thị Hương, lực lượng công an đã thu giữ nhiều tài liệu và hàng chục cuốn hộ chiếu, visa, máy tính, máy in màu, giấy tờ liên quan đến hoạt động tổ chức cho công dân xuất cảnh sang lao động trái phép ở nước ngoài.

Cặp vợ chồng Nhữ Thị Nhàn và Phạm Tuấn Anh

Liên quan đến đường dây này, trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Tuấn Anh, Ngô Hồng Sơn và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nhữ Thị Nhàn (do đang nuôi con nhỏ) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép".

Hiện, vụ án đang được Công an tỉnh Thanh Hóa mở rộng điều tra, làm rõ.