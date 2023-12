Bắt nghi phạm giả làm từ thiện, lừa 2 cây vàng của cụ già ở Thủ Đức

Sáng 5-12, Công an TP Thủ Đức, TP.HCM vẫn đang tiếp tục cũng cố hồ sơ, lấy lời khai nghi phạm giả làm từ thiện, lấy khoảng hai cây vàng của hai cụ già tại phường An Phú, TP Thủ Đức.

Trước đó, vào khoảng 17h chiều 28-11, hai vợ chồng cụ già ngoài 70 tuổi đang ở nhà trong hẻm trên đường Lương Định Của, phường An Phú, TP Thủ Đức thì có một nam thanh niên lạ mặt chạy xe đến.

Người này sau đó trò chuyện với cụ bà như đã quen biết từ trước, đóng giả làm từ thiện và nói sẽ có đoàn từ thiện tới thăm.

Nam thanh niên giả làm từ thiện bị camera ghi lại. Ảnh: CTV

Sau đó người này sau đó yêu cầu cụ bà mang vàng đang đeo trên người gồm hai sợi dây chuyền vàng, hai mặt dây chuyền vàng và bốn nhẫn vàng đi cất, vì khi đoàn từ thiện đến thấy có đeo vàng sẽ không giúp đỡ.

Khi cụ bà cắt vàng trong phòng ngủ thì nam thanh niên đi theo với lý do quay phim cảnh sinh hoạt để gửi video ra nước ngoài. Khi hai cụ không để ý, người này đã lấy trộm vàng trên.

Nhận được tin báo, Công an phường An Phú và Công an TP Thủ Đức đã vào cuộc điều tra, truy xét vụ việc. Đến sáng 5-12, công an đã bắt giữ nghi phạm là một người đàn ông 45 tuổi, đang lẫn trốn tại quận Bình Thạnh.

Nghi phạm thừa nhận giả làm từ thiện để lấy vàng hai cụ già và cho biết số vàng đã được bán để lấy tiền tiêu xài.

