Bắt khẩn cấp kẻ nổ súng làm 4 người bị thương

Thứ Sáu, ngày 31/01/2020 11:30 AM (GMT+7)

Ngoài Hùng "sứt" nổ súng làm 4 người bị thương, công an đang tiếp tục truy bắt nhóm đồng bọn tham gia gây án.

Ngày 31-1, nguồn tin của PLO cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã bắt khẩn cấp Nguyễn Quốc Hùng, tự Hùng "sứt" (31 tuổi, ngụ xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình).

Hùng bị bắt tại Nha Trang (Khánh Hòa) sau khi nổ súng vào nhiều người rồi bỏ trốn.

Nạn nhân Lâm Thiện Tuân bị bắn xuyên từ lưng qua ổ bụng

Theo điều tra ban đầu, trưa 19-1, có 3 thanh niên ở thôn Bình Lễ, xã Phan Rí Thành đến xã Phan Hòa (Bắc Bình) đuổi bắt đàn dê của em Tạ Thuận Th. (16 tuổi) đang chăn. Th. liền điện thoại và cha ruột và người thân của em Th. chạy ra hỗ trợ, đuổi ba thanh niên.

Nhóm thanh niên bỏ chạy, để lại xe máy và khoảng 15 phút sau, một nhóm thanh niên khá đông do Hùng "sứt" cầm đầu đến và nổ súng liên tục khiến em Th. và ba người gục tại chỗ.

Các nạn nhân đã được người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận trong đó có hai nạn nhân bị bắn nhiều phát vào vụng bụng, bị thương nặng phải chuyển Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.

Đến thời điểm hiện tại, hai nạn nhân bị trọng thương là Lâm Thiện Tuân và Vạn Thành Tài đều 24 tuổi đã qua cơn nguy kịch và đã được chuyển về Bệnh viện Bình Thuận điều trị.

Bước đầu, công an đã xác định khẩu súng mà Hùng "sứt" gây án là súng hơi bắn đạn chì. Hiện Công an huyện Bắc Bình và Công an Bình Thuận đang tiếp tục truy bắt nhóm đồng phạm của Hùng "sứt".

