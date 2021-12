Bắt kẻ từng có 7 tiền án giết người rồi bỏ trốn

Chủ Nhật, ngày 19/12/2021 09:30 AM (GMT+7)

Vốn có mâu thuẫn từ trước, nên trong lúc cãi nhau, Nguyễn Văn Hà đã dùng dao Thái Lan đâm hàng xóm tử vong rồi bỏ trốn.

Chiều 8/12, Công an tỉnh An Giang cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự nơi đây vừa bắt giữ Nguyễn Văn Hà (SN 1984, ngụ huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) - kẻ bị truy nã về tội "Giết người".

Nguyễn Văn Hà tại cơ quan công an.

Theo công an, giữa Hà và Lê Minh Bình (SN 1973, ngụ cùng địa phương) có xảy ra mâu thuẫn.

Cụ thể, sáng 13/8, Bình đi bắt cá phía sau nhà, gặp Hà. Hai người đã xảy ra cãi vã, đánh nhau.

Bị Bình dùng cây gỗ đuổi đánh, Hà lấy dao Thái Lan để trong xe, đâm vào vùng bụng của Bình. Khi Hà tiếp tục đánh Bình thì được người dân can ngăn.

Do vết thương quá nặng, Bình tử vong trên đường đến bệnh viện. Riêng Hà sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, quyết định truy nã đối với Hà.

Sau thời gian lẩn trốn ở nhiều nơi, trưa 17/12, Hà bị các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh An Giang) bắt giữ khi đang lẩn trốn tại xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang.

Được biết, Hà từng có 7 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản".

