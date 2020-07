Bắt giữ hot girl trút "mưa dao" vào bạn cùng phòng trọ

Thứ Sáu, ngày 31/07/2020 23:29 PM (GMT+7)

Cơ quan công an đã bắt giữ được Huỳnh Thị Lan Anh khi đối tượng đang lẩn trốn tại tỉnh Bình Dương, nơi cách hiện trường vụ án hàng nghìn km.

Huỳnh Thị Lan Anh có vẻ ngoài xinh đẹp như một hot girl trên mạng xã hội.

Tối 31/7, Công an TP.Hà Nội cho biết, Công an quận Đống Đa, TP.Hà Nội đã bắt giữ đối tượng truy nã Huỳnh Thị Lan Anh (SN 1997, hộ khẩu tại Vĩnh Thanh Trung, Châu Phú, An Giang).

Theo tài liệu điều tra, ngày 11/5/2019, tại phòng trọ trong ngõ 298 Tây Sơn, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, do mâu thuẫn trong sinh hoạt, Huỳnh Thị Lan Anh đã dùng dao đâm nhiều nhát vào bạn cùng phòng trọ là chị L.T.N (SN 1992, quê Bắc Giang) khiến chị N. bị thương.

Lan Anh tại thời điểm bị lực lượng công an bắt giữ.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 15/1, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đã ra quyết khởi tố bị can đối với Huỳnh Thị Lan Anh về tội Cố ý gây thương tích. Tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Ngày 17/1, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa ra Quyết định truy nã bị can đối với Huỳnh Thị Lan Anh.

Sau nhiều ngày truy tìm, tối ngày 30/7, Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Đống Đa đã bắt được Lan Anh khi đối tượng đang lẩn trốn tại tỉnh Bình Dương, nơi cách hiện trường vụ án hàng nghìn km.

Hiện Công an quận Đống Đa đang tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định.

