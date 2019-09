Bắt giữ gã chồng xách dao đâm vợ, hành hung mẹ vợ khi vào can ngăn

Thứ Tư, ngày 18/09/2019 20:20 PM (GMT+7)

Khi thấy con rể đâm trọng thương con gái, bà H. đã xông vào can ngăn nhưng cũng bị Thế Anh hành hung.

Chị P. được đưa đi cấp cứu sau nhát dao oan nghiệt của chồng.

Tối 18/9, trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Lợi, Chủ tịch UBND xã Thiện Kế, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra sự việc chồng dùng dao đâm vợ, hành hung mẹ vợ khi bị can ngăn.

Theo ông Lợi, sự việc xảy ra vào khoảng 12h trưa cùng ngày khi Lê Thế Anh (trú xã Thiện Kế) cùng chị P. (vợ Thế Anh) đến ăn cơm ở nhà họ hàng.

Lúc này, giữa hai vợ chồng đã xảy ra mâu thuẫn, cự cãi. Chị P. sau đó bỏ về nhà mẹ đẻ là bà H.

Thấy vợ bỏ về nhà ngoại, Thế Anh tiếp tục đi theo rồi bất ngờ cầm dao đâm vào ngực chị P. trong lúc cãi vã. Phát hiện sự việc, bà H. xông vào can ngăn nhưng cũng bị Thế Anh hành hung.

"Rất may nhát dao của Thế Anh đâm trúng vào phần mềm trên ngực chị P. Ngay sau khi xảy ra sự việc, Công an xã Thiện Kế đã phối hợp với Công an huyện Sơn Dương bắt giữ Lê Thế Anh, đưa về trụ sở để điều tra, làm rõ", ông Lợi thông tin.

Cũng theo ông Lợi, Lê Thế Anh chưa có tiền án, tiền sự, hiện đang làm công nhân. Đối tượng chưa gây điều tiếng gì ở địa phương.