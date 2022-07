Bắt giữ 3 đối tượng sát hại thanh niên trước cửa quán karaoke

Thứ Sáu, ngày 15/07/2022 16:10 PM (GMT+7) Chia sẻ

Sau gần 20 giờ điều tra, xác minh, cơ quan công an đã bắt giữ 3 đối tượng gây án.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Ngày 15/7, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện Lệnh bắt tạm giam đối với 3 đối tượng về tội Giết người liên quan đến vụ án mạng ở huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.

Danh tính các đối tượng gồm Dương Minh Đức (SN 1997); Dương Trường Anh (SN 2000) và Nông Văn Giáp (SN 2002, cùng trú tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên).

Các đối tượng tại cơ quan công an. (Nguồn: CAND)

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định vụ án mạng xảy ra xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa Đức và anh D.B.N (SN 1994, trú tại huyện Phú Bình). Khoảng 23h ngày 10/7, Đức rủ Trường Anh và Giáp đi tìm anh N. để đánh.

Khoảng 0h15 ngày 11/7, khi thấy anh N. từ quán karaoke ở xóm Phố Chợ Đồn, xã Kha Sơn, huyện Phú Bình đi ra, Trường Anh và Giáp đã dùng dao phay, dao quắm chém nhiều nhát khiến anh N. ngã gục, tử vong tại chỗ.

Sau khi nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Công an huyện Phú Bình đã đến hiện trường khám nghiệm, điều tra, xác minh. Sau gần 20 giờ, cơ quan công an đã bắt giữ 3 đối tượng nói trên.

Ngoài ra, trong quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên phát hiện Nguyễn Văn Dương (SN 1995, trú tại huyện Phú Bình) có hành vi Che giấu tội phạm. Cơ quan điều tra cũng đã khởi tố bị can đối với Dương về tội danh trên.

