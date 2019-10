Bắt đối tượng mua trang phục công an để mặc cho “oai”

Cơ quan công an vừa bắt quả tang đối tượng sử dụng trái phép trang phục công an nhân dân, nhằm mục đích lấy “oai”.

Đối tượng Tào Kim Đệ tại cơ quan điều tra.

Ngày 18/10, Công an TP Sóc Trăng (Sóc Trăng) cho biết, cơ quan công an vừa bắt quả tang đối tượng Tào Kim Đệ (SN 2001, ngụ ấp Đại Nghĩa Thắng, xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng), đồng thời đang điều tra về hành vi “Sử dụng trái phép trang phục, cấp hiệu, phù hiệu Công an nhân dân (CAND)” của Đệ.

Theo điều tra ban đầu, vào chiều 17/10, Đệ mặc trang phục CAND vào một cửa hàng trên đường Lê Lợi (phường 6, TP Sóc Trăng) mua đồ. Tại đây, chủ cửa hàng tạp hóa phát hiện Đệ có nhiều biểu hiện nghi vấn, nên đã gọi điện trình báo cơ quan chức năng.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, công an địa phương đã kịp thời có mặt và mời đối tượng về trụ sở để làm việc.

Làm việc với cơ quan công an, Đệ khai nhận đã mua trang phục CAND trên mạng về để sử dụng cho “oai”. Đồng thời, Đệ còn giao nộp bộ cho công an bộ trang phục đang mặc, 1 bộ trang phục Cảnh sát cơ động, 1 bộ cầu vai kết hợp, 1 cây gậy 3 khúc, 1 roi điện và 1 còng số 8.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.