Bắt đối tượng chém trọng thương người phụ nữ ở Tiền Giang

Thứ Tư, ngày 27/01/2021 15:50 PM (GMT+7)

Người đàn ông nghi “ngáo đá” sau khi chém trọng thương 1 người phụ nữ đã về nhà cố thủ. Sau đó, người này còn tấn công luôn cả lực lượng công an.

Quí bị cảnh sát khống chế.

Ngày 27/1, Công an TX. Gò Công (Tiền Giang) đang tạm giữ Ngô Vĩnh Quí (ngụ xã Long Thuận, TX. Gò Công) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích và chống người thi hành công vụ.

Theo thông tin ban đầu, sáng 27/1, sau khi nhận được tin báo Quí chém 1 người phụ nữ bị thương, Công an xã Long Thuận cùng Công an TX. Gò Công đã cử lực lượng đến để điều tra.

Tại đây, lực lượng Công an phát hiện Quí có biểu hiện nghi ngáo đá, đang cố thủ trong nhà. Khi lực lượng công an tiếp cận, đối tượng này đã chống trả quyết liệt. Quí dùng hung khí tấn công 1 cán bộ xã bị thương và chém vào đầu một cán bộ công an thuộc Đội cảnh sát hình sự - Công an TX. Gò Công. Rất may, nhờ có đội nón bảo hiểm nên cán bộ này chỉ bị xây xát nhẹ.

Thượng tá Trần Văn Quí, Phó Trưởng Công an TX. Gò Công cũng có mặt tại hiện trường để chỉ đạo lực lượng công an vây bắt đối tượng manh động này. Sau một hồi truy đuổi và giằng co, Quí đã bị lực lượng công an tóm gọn.

Bước đầu, cảnh sát xác định Quí có sử dụng chất ma túy.

