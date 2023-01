Băng trộm 'rút ruột' container bằng keo 502 như thế nào?

Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TP.HCM vẫn đang phối hợp với Công an quận Bình Tân và các đơn vị liên quan lấy lời khai với các thành viên trong đường dây chuyên trộm cắp tài sản trong các thùng container trên địa bàn.

Kịch bản phối hợp rút ruột container

Trước đó, tháng 11-2022, Phòng PC02 phát hiện nhóm người nghi vấn trộm cắp tài sản trong các thùng container vận chuyển trên đường.

Phòng PC02 đã xác lập chuyên án để tập trung lực lượng và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh triệt phá.

Băng trộm lấy đi số hàng hóa có trị giá hơn 2,3 tỉ đồng trong thùng container. Ảnh: CA

Ngày 7-1, Phòng PC02 phối hợp với Công an quận Bình Tân đã bắt giữ Bùi Văn Chiến (35 tuổi), Đào Minh Tuấn (27 tuổi), Lưu Thành Lài (29 tuổi), Bùi Văn Luân (23 tuổi, cùng ngụ tỉnh Bình Dương); Hồ Trên Biển (29 tuổi), Trần Như Phong (32 tuổi), Bùi Khắc Dương (28 tuổi), Lâm Quang Quang (40 tuổi, cùng ngụ TP Thủ Đức, TP.HCM).

Trong số này, cầm đầu là Chiến, cùng hỗ trợ có Tuấn, Lài; Biển là tài xế được nhóm này thuê chở hàng trộm cắp; Luân và Dương là người bốc xếp hàng hóa trộm cắp; Quang là người tiêu thụ.

Sau 3 vụ trộm cắp từ các thùng container, nhóm này bị Phòng PC02 đấu tranh, triệt phá. Ảnh: CA

Qua đấu tranh lấy lời khai, nhóm này khai nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản của công ty CP Songwol vina (Lô 36-38-40 Đường số 7, KCN Tân Đức, Đức Hòa, Long An) trong quá trình vận chuyển hàng hóa từ kho (Long An) về đến cảng Cát Lái – TP.HCM.

Phía Công ty đã cung cấp giấy tờ liên quan đến tài sản là 3 lô hàng đóng trong container bị mất có trị giá hơn 2,3 tỉ đồng.

Chiến khai quen biết với Quang và biết Quang có mua bán, tiêu thụ các loại hàng may mặc. Do không có tiền tiêu xài, Chiến nảy sinh ý định trộm cắp tài sản nên bàn bạc với Tuấn, Lài tìm tài sản là hàng may mặc chứa trong container để lấy trộm.

Số hàng hóa đã được công an thu hồi phục vụ điều tra. Ảnh: CA

Tuấn biết lái xe container dù chưa có giấy phép lái xe nên được phân công xin vào làm tại các công ty vận tải, lợi dụng quá trình chuyển hàng sẽ gây án.

Sau đó, Chiến đặt làm cho Tuấn 1 bộ hồ sơ giả mang tên Nguyễn Tấn Hưng (31 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) để cài đồng bọn vào làm tài xế container cho Công ty TNHH IPAX LOGISTIC (phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP.HCM).

Chiếc xe ô tô tang vật bị công an thu giữ. Ảnh: CA

Từ ngày 4-11-2022 đến ngày 8-11-2022, nhóm này đã gây ra ba vụ trộm cắp. Công an thu giữ tang vật gồm 3 xe ô tô các loại, 646 thùng hàng khăn.

“Băng nhóm trộm cắp do Bùi Văn Chiến cầm đầu hoạt động tinh vi, khép kín, có tính chất chuyên nghiệp, có sự chuẩn bị để xóa dấu vết nhằm đối phó với cơ quan công an. Đối tượng cầm đầu phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đối tượng nên trinh sát gặp nhiều khó khăn trong công tác tiếp cận, quay phim, chụp hình, thu thập chứng cứ và thông tin nhân thân đối tượng” – một cán bộ điều tra cho biết.

Dùng keo 502 để dán seal

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 4-11-2022, Tuấn chạy xe container loại 40 feet, biển số 50H-152.66 chở hàng từ Công ty SongWol Vina đi hạ bãi chờ xuất tàu tại cảng Cát Lái (phường Cát Lái, TP. Thủ Đức) và gọi điện cho Chiến báo có chuyến chở hàng khăn lông.

Sau đó, Chiến thuê Biển (là người chạy xe tải thuê) chở hàng với giá là 2,5 triệu/chuyến. Lài rủ Luân và Dương cùng đi bốc xếp hàng.

Nhóm này đã khéo léo cắt seal niêm phong rồi dùng keo 502 dán lại cho giống như chưa bị cắt. Ảnh: CA

Khoảng 21 giờ cùng ngày, Chiến thuê xe ô tô Inova, Lài và Dương đi xe máy, Luân và Biển đi bằng xe tải đến bãi giữ xe Hồng Cường Phát huyện Bình Chánh.

Đến khoảng 22 giờ 50 cùng ngày, Tuấn điều khiển xe container đến bãi để Chiến và Lài cầm kềm, búa và lưỡi cưa cắt seal rồi cùng đồng bọn vận chuyển các thùng hàng chứa khăn bên trong ra xe tải của Biển.

Sau khi lấy hàng, Chiến và Lài dùng keo 502 dán khóa seal lại để Tuấn điều khiển xe đến cảng Cát Lái giao hàng.

Tối ngày 7 và rạng sáng ngày 8-11-2022, nhóm này cũng phối hợp thực hiện thủ đoạn tương tự, trót lọt ba vụ trộm.

Theo Công an TP.HCM, việc triệt phá băng nhóm trộm cắp, tiêu thụ tài sản trong container đã góp phần kéo giảm tỉ lệ phạm pháp hình sự nói chung, tội trộm cắp tài sản nói riêng, nhất là trộm cắp tài sản tại các Công ty doanh nghiệp trên địa bàn TP và các tỉnh lân cận, trong đó đặc biệt là các công ty 100% vốn nước ngoài.

Điều này góp phần tạo niềm tin cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước đến TP.HCM và các tỉnh thành lân cận hoạt động kinh doanh, sản xuất.

