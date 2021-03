Băng nhóm dùng "hàng nóng" để truy sát ở miền Tây: Khi Tèo "72 mụt ruồi" rửa hận

Thứ Tư, ngày 24/03/2021 19:00 PM (GMT+7)

Nhận tin đồng bọn bị đánh, Tèo "72 mụt ruồi" quyết rửa hận cho đàn em. Hắn huy động hàng chục tên có súng và hung khí, điều khiển xe máy rượt theo chiếc ôtô 16 chỗ.

Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Huỳnh Văn Tèo

Hai băng nhóm chuẩn bị nghênh chiên

Ngày 18-3-2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP.Long Xuyên và Công an H.Thoại Sơn (An Giang) đang điều tra mở rộng vụ án cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng. Trước đó, Công an TP.Long Xuyên đã khởi tố, bắt giam 5 đối tượng, Công an H.Thoại Sơn khởi tố, bắt giam 16 đối tượng về các hành vi trên. Hiện Công an tỉnh An Giang đã xác định hàng chục đối tượng khác liên quan. Đây là vụ thanh toán gây "bão mạng" khi clip của các đối tượng đánh nhau được chia sẻ trên mạng xã hội.

Lúc 10 giờ ngày 4-12-2020, Chung Minh Chiến (SN 1988, ngụ H.Thoại Sơn) thuê ôtô 16 chỗ BS: 61B-016.46 để Bùi Quốc Quân (SN 1989, ngụ TX.Tân Uyên, Bình Dương) điều khiển, chở Chiến cùng nhóm bạn gồm: Nguyễn Tú Anh (SN 1991), Phạm Phước Lắm (SN 1996), Phạm Cao Đặng (SN 1997, cùng ngụ An Giang), A Bên (SN 1996, ngụ Kon Tum), Võ Quốc Hải (tự Quẹo, SN 1998, ngụ TPHCM), Võ Thanh Sơn (SN 1985), Dương Hoài Sĩ (SN 1990), Nguyễn Minh Trí (SN 1991, cùng ngụ Bình Dương) và 2 người khác, đi từ Bình Dương về nhà Chiến ở thị trấn Núi Sập (H.Thoại Sơn) để chơi và dự đám cưới của bạn tên Võ Văn Cường. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, cả nhóm tới nhà Chiến rồi sang nhà Cường ăn cháo khuya. Tại đây, nhóm Chiến nhậu cùng nhóm Nguyễn Văn Thiện (tự Cu Ba Tẹt, SN 1993, ngụ thị trấn Núi Sập).

Khoảng 11 giờ hôm sau, nhóm Chiến đến dự đám cưới Cường và tiếp tục nhậu cùng nhóm Thiện. Đến khoảng 14 giờ 30 cùng ngày, Chiến rủ cả nhóm về nhà nhậu tiếp. Cùng thời điểm, nhóm Thiện khoảng 6 người sử dụng xe máy chở nhau đi hát karaoke, trên đường đi thì gặp Trần Hoàng Tân (SN 1986, ngụ thị trấn Núi Sập) chạy xe chiều ngược lại, khiêu khích nhóm Thiện. Thiện cho rằng Tân không tôn trọng mình nên xảy ra mâu thuẫn, nhưng được mọi người can ngăn.

Sau đó, Tân về nhà trọ của bạn gái, còn nhóm Thiện chạy xe về nhà Trí, gặp Quách Văn Linh (tự Linh Ve, SN 1997). Tại đây, Thiện gọi điện cho Lê Thanh Nhã (tự Tủn, SN 1996) cùng Lê Tuấn Còn (SN 1997), bảo đem bao hung khí đến. Sau khi huy động lực lượng và hung khí, Thiện gọi điện cho nhóm Chiến, thông báo chuẩn bị đánh nhau với Tân.

Lúc này, Tân cũng đã liên hệ các đối tượng, gồm: Trần Minh Triết (tự Tèo Việt Mỹ, Tèo Ba Năng, SN 1984), Nguyễn Ngọc Thạch (SN 2001), Phan Xuân Tương (SN 1995), Lý Sách (SN 1986), Nguyễn Ngọc Cu (tự Thành Méo), Trịnh Văn Nhí (tự Ba Chóp, SN 1995), Nguyễn Văn Tuấn (tự Tuấn Nghèo, SN 1990)... cùng tập trung lại. Riêng Nguyễn Ngọc Cu đến nhà Trần Trọng Quyền (tự Út Quyền) lấy bao hung khí đã gửi trước đó để chuẩn bị nghênh chiến với nhóm Thiện.

Các đối tượng sau khi xảy ra vụ ôtô 16 chỗ bị tấn công ngay trên đường

Kế hoạch tẩu thoát bất thành

Khoảng 10 phút sau khi Thiện gọi điện, Quân lái ôtô 16 chỗ chở nhóm Chiến đến nhà Trí. Tại đây, nhóm Chiến cùng nhóm Thiện kết hợp chạy đến nhà trọ của Tân. Các đối tượng kêu Tân ra nói chuyện, nhưng Tân không ra nên chúng quay về. Đi được khoảng 50m, nhóm Triết ngồi sẵn trong quán cà phê gần đó chạy ra, trong đó Thạch và Tương cầm súng, những tên còn lại cầm dao tự chế, rượt chém nhóm Thiện.

Các đối tượng nhóm Thiện chạy đến chỗ để bao đựng dao tự chế trước đó, lấy hung khí quay lại chém nhau với nhóm Triết. Trong lúc bỏ chạy, Triết bị chém gây thương tích (tỉ lệ 30%), Tân dùng súng bắn chỉ thiên 2 phát, nhưng bị nhóm Thiện chém gây thương tích (tỉ lệ 9%) và được đưa đi cấp cứu. Nhóm Thiện nhanh chóng mang theo hung khí tẩu thoát. Còn nhóm Chiến lên ôtô 16 chỗ, do Quân cầm tài chạy về Bình Dương.

Lý Sách (thuộc nhóm Tân) gọi điện cho nhóm Huỳnh Văn Tèo (tự Tèo "72 mục ruồi", SN 1983, ngụ P.Mỹ Long, TP.Long Xuyên), nhờ tấn công nhóm đi xe 16 chỗ tại TP.Long Xuyên. Nghe tin đàn em bị đánh tơi bời, Tèo đồng ý rửa hận phục thù cho đồng bọn.

Hiện trường vụ án

Đến 16 giờ 15 cùng ngày, ôtô do Quân lái đang lưu thông trên QL91 (P.Mỹ Thới, TP.Long Xuyên, An Giang) thì bị nhóm 10 đối tượng đi trên 6 xe máy chặn đường, dùng dao, mã tấu đập bể kính xe và tấn công những người ngồi trong xe. Hậu quả, 6 người trong ôtô bị thương, được đưa vào sơ cứu tại Bệnh viện Hạnh Phúc (TP.Long Xuyên). Bốn người bị thương nặng, đang được tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang. Sau khi gây án, nhóm đối tượng lên 6 xe máy tẩu thoát. Theo kết quả điều tra, nhóm đối tượng tấn công nhóm Chiến do Tèo "72 mục ruồi" cầm đầu thực hiện.

Nhiều tên giang hồ cộm cán xộ khám

Đại tá Đinh Văn Nơi (Giám đốc Công an tỉnh An Giang) cho biết, đến thời điểm hiện nay, đã xác định vụ việc ban đầu chỉ là mâu thuẫn cá nhân giữa Tân và Thiện. Cả hai đã lôi kéo rất nhiều đối tượng khác tham gia vào vụ án. "Ban giám đốc Công an tỉnh đang tập trung chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an TP.Long Xuyên và Công an H.Thoại Sơn khẩn trương điều tra, truy xét, theo "nóng" dấu vết, quyết bắt giữ bằng được các đối tượng gây án để xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Trong đó, nhiều đối tượng hoạt động theo kiểu xã hội đen" - Đại tá Đinh Văn Nơi nói.

Các đối tượng bị bắt cùng vũ khí và tang vật

Huỳnh Văn Tèo từng liên quan đến nhiều vụ án giết người, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng và hủy hoại tài sản của người khác ở địa phương. Tuy nhiên, vào thời điểm gây án, Tèo còn vị thành niên nên cơ quan chức năng không truy cứu trách nhiệm hình sự mà giao cho gia đình quản lý, giáo dục theo quy định pháp luật.

Cách nay khoảng 5 năm, Tèo được biết đến là kẻ cầm đầu băng tội phạm đặc biệt nguy hiểm, hoạt động có tổ chức theo kiểu xã hội đen, cho vay nặng lãi và bắt, giữ người trái pháp luật. Tháng 10-2015, Công an tỉnh An Giang đồng loạt ra quân triệt xóa băng nhóm do Tèo "72 mụt ruồi" cầm đầu, cùng với 2 đồng bọn, do liên quan đến vụ bắt, giữ người trái pháp luật để đòi nợ. Sau đó, Tèo bị TAND tỉnh An Giang kết án gần 1 năm tù. Đến tháng 7-2016, Tèo "72 mụt ruồi" được trả tự do, nhưng đã rời quê đến xứ khác làm ăn. Gần đây, gã quay trở về An Giang sinh sống.

Công an TP.Long Xuyên đã ra quyết định truy tìm Tèo. Còn Nguyễn Văn Tuấn (tự Tuấn Nghèo) bị Công an H.Thoại Sơn bắt giam là đối tượng thuộc nhóm Tân, từng có tiền án về hành vi gây rối trật tự công cộng.

