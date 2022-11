‘Bà trùm' thuê cô gái 17 tuổi điều hành đường dây lô đề

Chiều 16-11, Công an tỉnh Nghệ An, cho biết đã phá thành công chuyên án đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề qui mô lớn với số tiền hơn 800 triệu đồng/ngày, bắt giữ 10 nghi can.

"Trùm" Nga đã bị bắt giữ.

Đường dây lô đề này do Trần Thị Tố Nga (51 tuổi, trú tại phường Hồng Sơn, TP Vinh, Nghệ An) cầm đầu. ‘Trùm” Nga không không trực tiếp nhận các bảng lô, đề từ cấp dưới mà thuê Nguyễn Thị Hoài Thương (17 tuổi, trú tại phường Trung Đô, TP Vinh) thay Nga giao dịch.

Ngoài bắt giữ Nga và Thương, ngày 15-11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương và các đơn vị liên quan tiến hành đồng loạt bắt 8 nghi can khác tại 10 điểm đánh số lô, số đề trên địa bàn huyện Đô Lương và TP Vinh.

Các nghi can tại cơ quan công an.

Cơ quan CSĐT công an Nghệ An cũng đã thu giữ 15 điện thoại di động, 8 thẻ ngân hàng và một số tang vật liên quan. Hiện công an đã chứng minh được chỉ ngày 15-11, tổng tang số các đối tượng sử dụng đánh bạc là hơn 830 triệu đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án trên.

