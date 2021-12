Bà trùm buôn lậu Mười Tường tiếp tục bị khởi tố thêm tội danh

Thứ Bảy, ngày 18/12/2021 08:58 AM (GMT+7)

Liên quan đến đường dây buôn lậu 51kg vàng của "bà trùm" buôn lậu Mười Tường, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục thông báo truy tìm nhiều đối tượng.

Sáng 18-12, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, SN 1969; ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang) để điều tra về tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài".

Hiện trường bắt quả tang vụ vận chuyển 51kg vàng qua biên giới của "bà trùm" buôn lậu Mười Tường vào cuối tháng 10-2020. Ảnh do Công an An Giang cung cấp.

Theo đó, vào ngày 30-10-2020, Mười Tường chỉ đạo đồng bọn vận chuyển ngoại tệ (USD) từ Việt Nam qua Campuchia để mua 51kg vàng lậu về giao cho các tiệm vàng ở TP Châu Đốc và TP HCM. Đến trưa cùng ngày, khi các đối tượng vận chuyển số vàng này về đến khu vực biên giới thuộc phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc thì bị lực lượng công an bắt quả tang cùng nhiều vật chứng khác có liên quan.

"Bà trùm" buôn lậu Mười Tường đã khai nhận hành vi phạm tội của mình xung quanh vụ vận chuyển vàng trái phép qua biên giới. Ảnh do Công an An Giang cung cấp

Sau khi biết mình và đồng bọn đang bị truy nã, truy tìm trong vụ án này, "bà trùm" buôn lậu Mười Tường đã trốn sang Campuchia trước. Sau đó, tổ chức đưa các đối tượng Lê Thị Bạch Vân, Nguyễn Văn Lê, Mai Thị Ngọc Phấn từ Việt Nam sang Campuchia để gây khó khăn trong công tác điều tra vụ án.

Tuy nhiên, đến ngày 9-7-2021, nhóm đàn em của bà Mười Tường lần lượt ra đầu thú. Trong khi đó, Mười Tường bị bắt theo quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang.

Cơ quan chức năng đã ra thông báo truy tìm nhóm đối tượng này do có liên quan đến bà trùm" buôn lậu Mười Tường. Hai đối tượng bên dưới là Phi và Trinh. Ảnh do Công an An Giang cung cấp

Như vậy, đến nay, Mười Tường đã bị khởi tố về 5 tội danh có liên quan đến buôn lậu vàng, đường cát, vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới và tổ chức đưa người khác trốn đi nước ngoài.

Liên quan đến đường dây buôn lậu 51 kg của "bà trùm" buôn lậu Mười Tường, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục thông báo truy tìm các đối tượng Nguyễn Văn Kiệt (SN 1998; ngụ TP Châu Đốc), Lê Văn Bén (SN 1988; ngụ huyện Tri Tôn), Nguyễn Phương Quốc Phi (SN 1991) và Lê Thị Tú Trinh (SN 1994; đều ngụ huyện Châu Phú).

