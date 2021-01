Án mạng đau lòng từ mối tình ngang trái

Chủ Nhật, ngày 10/01/2021 08:05 AM (GMT+7)

9h ngày 9/1, gần một đêm trắng vào những ngày Hà Nội chìm trong cái giá lạnh tê tái, tổ công tác của Công an huyện Thường Tín phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội đã dẫn giải an toàn Nguyễn Văn Tùng (SN 1993, trú tại Đào Xá, xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín) - đối tượng gây ra vụ trọng án xôn xao dư luận vào chiều 8/1 về trụ sở đơn vị.

Mệt mỏi sau một đêm không ngủ nhưng niềm vui ngập tràn trên gương mặt của các CBCS tham gia nhiệm vụ... Bởi thành công của họ đã góp phần vào đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Tân Sửu và tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng...

100 CBCS trắng đêm truy lùng đối tượng

Chiều 8/1, Công an huyện Thường Tín nhận tin báo của lực lượng 113 về vụ án xảy ra tại đường Khu công nghiệp xã Liên Phương, huyện Thường Tín... Nhân chứng là một người lái xe cho biết có một nam thanh niên mặc áo thể thao màu vàng, quần bò đi xe Wave màu trắng, ép xe máy của nạn nhân là một người phụ nữ vào lề đường... Khi nạn nhân ngã xuống bất tỉnh, đối tượng vẫn tiếp tục dùng hung khí đâm vào người, nhiều khả năng dẫn đến tử vong.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đại tá Nguyễn Tiến Tần, Trưởng Công an huyện Thường Tín đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ gồm Đội Cảnh sát hình sự, Đội điều tra Tổng hợp nhanh chóng tiếp cận hiện trường.

Cùng với việc rà soát theo hướng bỏ chạy của đối tượng nghi vấn, Công an huyện Thường Tín đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Kỹ thuật hình sự đã khẩn trương tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Nạn nhân được xác định là chị Lê Thị Liên (SN 1989, trú tại Văn Tự, Thường Tín), tử vong do nhiều vết thương đâm vào người...

Quá trình rà soát theo đặc điểm của đối tượng gây án và chiếc xe tang vật, Công an huyện Thường Tín đã dựng được đối tượng nghi vấn là Tùng. Quá trình thu thập tài liệu đồng thời xác định chiếc xe máy Wave thuộc sở hữu của mẹ Tùng...

Cùng với việc lấy lời khai của mẹ Tùng, Công an huyện Thường Tín phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã làm việc với bố đẻ của nạn nhân Liên. Trong quá trình này, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thường Tín đã thu được những thông tin rất quan trọng.

Tại cơ quan Công an, bố của Liên cho biết, trước đó con gái ông có gọi điện thoại nói rằng bị một đối tượng chửi bới, đe dọa dọa giết... Vì lo lắng, bố của Liên vội vàng đi ra khu vực hiện trường, trước khi đi người đàn ông mang theo một chiếc mỏ nết. Nhưng khi ông chưa kịp đến nơi thì đã xảy ra sự việc đau lòng trên.

Bố của Liên cũng cho biết, khi ông đến vị trí xảy ra vụ án, đối tượng gây án còn đứng lại rồi mới nổ máy xe rời đi. Quá bất ngờ trước sự việc xảy ra, ông chẳng kịp phản ứng gì, chỉ cầm chiếc mỏ nết ném về phía đối tượng đang bỏ đi... Bố của nạn nhân Liên cho biết ông chưa gặp Tùng và cũng không cung cấp được nhiều thông tin về đối tượng.

Yêu cầu đặt ra lúc này là phải nhanh chóng bắt giữ Tùng, trả lại sự bình yên cho địa bàn, đảm bảo cho người dân vui Tết, đón xuân; đồng thời đảm bảo an an ninh, an toàn phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII... Dưới sự chỉ đạo của Đại tá Nguyễn Tiến Tần, một tổ công tác tiếp tục rà soát hệ thống camera, lần tìm theo hướng bỏ chạy của đối tượng gây án; tổ còn lại thu thập lời khai của các nhân chứng. Đó là những giây phút căng thẳng cực độ của trưởng Công an huyện Thường Tín và các thành viên tham gia phá án.

“ Trong quá trình làm việc với chúng tôi, mẹ của đối tượng Tùng cho biết Tùng đã gọi điện thoại về gia đình nói rằng đã gây ra vụ án trên và đối tượng có ý định tự sát” - Đại tá Nguyễn Tiến Tần cho biết. Khi có thông tin này, cùng với việc báo cáo Công an TP, Đại tá Nguyễn Tiến Tần đã huy động hàng trăm CBCS rà theo tuyến đường đối tượng chạy; hai tổ công tác được giao nhiệm vụ có mặt tại khu vực cầu Vĩnh Tuy và Thanh Trì nhằm ngăn chặn đối tượng có những hành động liều lĩnh.

Quá trình rà soát đến địa bàn Vĩnh Hưng (Hoàng Mai) thì Công an huyện Thường Tín và các đơn vị nghiệp vụ mất dấu của đối tượng. Trong tiết trời buốt giá của những ngày lạnh nhất trong năm, hàng trăm cán bộ của Công an huyện phối hợp với Công an quận Hoàng Mai căng mình rà soát trên các địa bàn....Trắng đêm 8/1 và sáng 9/1, lãnh đạo Công an huyện Thường Tín cũng lo lắng, dõi theo và chỉ đạo sát sao từng tình huống, khi anh em báo cáo.

Rạng sáng 9/1, Công an huyện Thường Tín phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện Tùng tại Đông Anh. Sau khi tính toán các kế hoạch, tổ công tác của đơn vị đã bắt giữ Tùng an toàn. Tại cơ quan điều tra, Tùng đã khai nhận hành vi phạm tội.

Đối tượng Nguyễn Văn Tùng tại Công an huyện Thường Tín.

Bi kịch từ mối quan hệ ngoài luồng

Nguyễn Văn Tùng từng có một gia đình đầm ấm, với một người vợ và những đứa con ngoan. Hằng ngày, Tùng kiếm sống bằng việc chạy xe taxi..., cuộc sống gia đình không quá sung túc nhưng cũng đủ đầy. Bi kịch của Tùng bắt đầu từ mối quan hệ bất chính với người đàn bà hơn Tùng 4 tuổi cũng là đồng nghiệp của Tùng. Cho đến lúc này, ngay cả bố mẹ và vợ của Tùng cũng không ai lý giải được vì sao Tùng có thể hành động như vậy?

Trong quá trình chạy xe taxi, Tùng quen biết vợ chồng Liên (chồng Liên chạy xe taxi ban ngày còn Liên thì chạy vào ban đêm)... Vào những lúc rảnh rỗi, Liên và Tùng vẫn thường xuyên nói chuyện với nhau. Cũng từ đây, giữa họ phát sinh thứ tình cảm sai trái để lại hậu quả nặng nề như hôm nay.

Theo lời Tùng thì mối quan hệ sai trái giữa Liên và Tùng bị vợ của Tùng phát hiện vào khoảng giữa năm 2020, khi Tùng không may bị tai nạn giao thông. Khi đọc được những tin nhắn mùi mẫn yêu đương của Tùng với người đàn bà hơn mình nhiều tuổi, vợ của Tùng bị sốc nặng. Nhưng nghĩ đến đứa con thứ hai vẫn còn trong bụng của mẹ, vợ Tùng đã cắn răng chịu đựng, mong rằng Tùng sẽ thay tâm, đổi tính, nghĩ đến vợ con mà quay về với gia đình... Vì thế, cùng với việc khuyên can chồng; vợ Tùng đã kể lại câu chuyện trên với chồng của Liên.

Cũng vì việc này, giữa chồng của Liên và Tùng đã xảy ra xô xát và cãi vã nhau. Thế nhưng, bất chấp sự ngăn cản của nhiều người, Liên và Tùng vẫn lao vào nhau như con thiêu thân. Theo lời khai của Tùng thì Liên không đồng ý cho Tùng ở nhà cùng với vợ vì thế anh ta bỏ ra ngoài thuê nhà sống ly thân, bỏ mặc vợ với đứa con nhỏ và cái bụng lùm lùm còn Liên thì cũng bỏ về nhà bố mẹ đẻ sinh sống...

Sau khi ra ngoài, Tùng được Liên thuê cho một căn phòng trọ cũng ở trên địa bàn huyện Thường Tín. Nơi đây đồng thời cũng là địa điểm để cặp đôi lén lút quan hệ với nhau. Mấu chốt và nguyên nhân dẫn đến vụ trọng án đau lòng trên bắt nguồn từ cách đây khoảng 10 ngày khi Liên về nhà chồng và ở lại đó một đêm. Lúc này, Tùng cũng tức giận và ghen tuông nên giữa hai bên đã xảy ra cãi vã. Sau đó, Liên nói với Tùng muốn níu kéo, quay về với gia đình...

Cũng vì chuyện này, giữa hai bên đã xảy ra mâu thuẫn. Ngoài sự ích kỷ, Tùng cũng cảm thấy bị lừa dối. Bởi thực tế, vì yêu Liên, Tùng đã bỏ cả gia đình của anh ta, với người vợ và đứa con trai đỏ hỏn vừa sinh được vài tháng tuổi. Trong suốt thời gian vợ anh ta mang nặng, đẻ đau đứa con của anh ta thì Tùng ở bên ngoài để hú hí với người tình hơn anh ta nhiều tuổi. Thậm chí, vào đúng cái ngày xảy ra vụ án mạng đau lòng cũng là lúc Tùng vừa đưa chứng minh nhân dân để vợ làm thủ tục ly hôn...

Ngày 8/1,Tùng liên tục gọi điện thoại cho Liên nhưng Liên không trả lời, sau đó còn chặn số điện thoại của Tùng. Cũng chính vì thế, trong lúc nóng giận, đối tượng đã nghĩ đến việc cướp đi mạng sống của người tình và gây ra vụ trọng án đau lòng trên... Sau khi gây án, Tùng gửi xe máy vào một bãi xe để thuê một nhà nghỉ ở quận Hoàng Mai lẩn trốn. Đối tượng ở đây một lúc nhưng thấy không an toàn thì lại đi về Gia Lâm rồi gửi xe máy ở đây và bắt xe buýt lên Đông Anh. Sau đó, đi xe buýt từ Gia Lâm về Đông Anh và ngược lại... thì bị bắt giữ.

Vụ trọng án đau lòng đã khép lại, Tùng sẽ phải trả giá đắt về hành vi phạm tội đã gây ra. Phía sau vụ án mạng đau lòng vì tình ái còn là những bài học đau xót. Đau đớn nhất có lẽ vẫn là những đứa trẻ vô tội con của Tùng và Liên. Nếu yêu nhau phải mang lại hạnh phúc cho nhau nhưng vì sự ích kỷ, suy nghĩ giản đơn Tùng và Liên đã phải trả giá đắt cho hành động sai lầm của mình.

Liên quan đến vụ án trên, ngày 9/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thường Tín đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự giết người; ra lệnh bắt tạm giam Tùng về hành vi phạm tội trên.

