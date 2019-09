2 giờ nghẹt thở giải cứu nam thanh niên ôm bình gas cố thủ trong nhà

Thứ Năm, ngày 12/09/2019 08:20 AM (GMT+7)

Nam thanh niên bất ngờ ôm bình gas cố thủ trong nhà, xả gas ra dọa phóng hỏa để đe dọa lực lượng chức năng.

Lực lượng chức năng giải cứu kẻ ôm bình gas cố thủ trong nhà. (Ảnh cắt từ clip)

Tối ngày 11/9, Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát cơ động, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (Công an tỉnh Nghệ An) giải cứu thành công một nam thanh niên ôm bình gas cố thủ trong nhà.

Theo đó, khoảng 16h chiều 11/9, Công an huyện Hưng Nguyên nhận được tin báo Nguyễn Quốc D. (26 tuổi, trú tại xã Hưng Long, huyện Hưng Nguyên) đang ôm bình gas cố thủ trong nhà, không rõ lí do.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng công an vào giải cứu thì D. đã xả gas đe dọa lực lượng công an. Trước tình hình trên, lực lượng chức năng đã phải tăng cường thêm lực lượng và xe cứu hỏa đến để trấn áp, bắt giữ đối tượng.

Đến 18h cùng ngày, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ khác nhau, công an đã khống chế thành công D. và lấy chiếc bình gas. D.có biểu hiện của bệnh tâm thần nên lập tức được đưa đi Bệnh viện tâm thần để kiểm tra sức khỏe.

"Trong nhà đối tượng nhiều đồ đạc đã bị đập phá. Người này có biểu hiện không được bình thường. Hiện sự việc vẫn đang được công an làm rõ", ông Võ Hồng Sơn - Chủ tịch UBND xã Hưng Long, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) nói.