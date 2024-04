2 anh em gây án mạng rồi bỏ trốn sang Campuchia làm thuê ở các sòng bạc

Ngày 5-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Ngô Quyết Nhu (27 tuổi) và Ngô Viết Tiến (25 tuổi, cùng ngụ TP Tuy Hòa) để điều tra về tội giết người.

Nhu và Tiến là hai anh em ruột, trốn truy nã sang Campuchia vừa bị Công an tỉnh Phú Yên bắt giữ.

Liên quan vụ án, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Phú Yên cũng khởi tố sáu người cùng tội danh giết người.

Những người này gồm Bùi Trọng Lưu, Nguyễn Khắc Thuần, Nguyễn Đức Thật, Trần Cao Lai, Lê Đức Tiến và Đỗ Văn Tường (tuổi từ 27 đến 37). Tất cả cùng ngụ TP Tuy Hòa.

Nhu và Tiến bị bắt, di lý về Việt Nam. Ảnh: HH

Theo cảnh sát, cả tám bị can trên đều liên quan đến vụ án giết người xảy ra ngày 14-8-2022 tại số nhà 22 đường Phạm Ngọc Thạch, phường 9, TP Tuy Hòa.

Sau khi gây án, Nhu và Tiến bỏ trốn sang Campuchia và bị Công an tỉnh Phú Yên ra quyết định truy nã đặc biệt.

Sau thời gian truy xét, công an ghi nhận Nhu, Tiến đang làm thuê tại các casino vùng giáp ranh biên giới giữa Việt Nam và Campuchia.

Cuối tháng 1-2024, cảnh sát nắm được thông tin hai bị can truy nã này sẽ có mặt tại khu vực cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh (huyện Đức Cơ, Gia Lai) và casino ở khu vực gần cửa khẩu Đăk Peur (huyện Đăk Mil, Đắk Nông).

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Phú Yên sau đó phối hợp cùng công an địa phương hai tỉnh Gia Lai, Đắk Nông và lực lượng biên phòng, Công an tỉnh Mondukkiri (Campuchia) đón lõng, truy bắt. Tuy nhiên, khi tới cửa khẩu Đăk Peur thì bất ngờ Nhu và Tiến đã đổi ý, tiếp tục lẩn trốn.

Đến ngày 15-3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Yên phối hợp các đơn vị nước bạn bắt giữ Nhu và Tiến khi đang lẩn trốn tại tầng 5, khách sạn Mitltapheap Hotel trong khu vực casino thuộc huyện Oyadav (tỉnh Ratanakiri, Campuchia) giáp cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh.

Nhu và Tiến khai làm giả giấy thông hành để nhập cảnh trái phép vào Campuchia nhằm lẩn trốn cơ quan công an. Do vậy, Nhu và Tiến đã bị TAND tỉnh Ratanakiri tạm giam để phục vụ công tác điều tra các vi phạm pháp theo luật Campuchia.

Hai bị can này sau đó được phía Campuchia trao trả cho phía Việt Nam, Công an tỉnh Phú Yên đã di lý các bị can về nước phục vụ điều tra.

