Tin thể thao HOT 6/4: Giở thói côn đồ, McGregor bị cảnh sát sờ gáy

Thứ Sáu, ngày 06/04/2018 06:14 AM (GMT+7)

(Tin thể thao) “Gã điên” Conor McGregor vừa bị cảnh sát triệu tập để hỏi tội về hành vi phá hoại cổng vào trung tâm họp báo của UFC.

Làm điều xằng bậy, McGregor bị cảnh sát hỏi tội: Đại diện của Sở Cảnh sát New York đã chia sẻ với Press Association Sports về việc họ đã gửi trát đến Conor McGregor để yêu cầu anh đến đồn cảnh sát thẩm vấn.

Trước đó, trên Twitter đã đăng tải một đoạn clip ghi lại cảnh võ sĩ bị tước đai vô địch hạng nhẹ UFC người CH Ireland này đã vác một thanh rào chắn bằng sắt đập vào cửa của Trung tâm truyền thông UFC Barclays Center ở Brooklyn vì không được thi đấu ở sự kiện UFC 223.

McGregor nổi tiếng là một kẻ thích gây chuyện thị phi

Rafael Nadal chưa khỏe mạnh vẫn phải vắt sức ở Davis Cup: Theo tiết lộ từ HLV Carlos Moya của Rafael Nadal thì anh chưa thật sự hoàn toàn hồi phục sau chấn thương gặp phải suốt từ tứ kết Australian Open nhưng tay vợt nam số 1 thế giới vẫn sẽ là dẫn dắt ĐT Tây Ban Nha đón tiếp ĐT Đức ở Valencia từ 6-8/4 tại tứ kết Davis Cup 2018:

“Cậu ấy chưa đạt được 100% thể lực. Nhưng nếu cậu ấy có thể giành chiến thắng 1-2 trận, điều đó có thể giúp ích cho cậu ấy.” – Moya nói về tình hình sức khỏe hiện tại của cậu học trò Nadal.

ĐT Tây Ban Nha đã thay đổi kế hoạch khi Nadal sẽ đấu với Philipp Kohlschreiber thay vì gặp Alexander Zverev như kế hoạch ban đầu ở trận đánh đơn đầu tiên của anh tại cúp đồng đội này.

Del Potro hay hơn cả Federer quý I năm 2018: Theo thống kê của Tennis World USA, Juan Martin Del Potro là tay vơt xuất sắc nhất trong quý đầu tiên của năm nay với thành tích 21 trận thắng, trong đó có 15 trận thắng liên tiếp từ Acapulco, Indian Wells đến Miami.

Xếp thứ 2 là tài năng trẻ Hàn Quốc Chung Hyeon với 18 thắng lợi. Roger Federer và Kevin Anderson cùng đứng thứ 3 với 17 trận thắng. Xếp ngay sau họ là Borna Coric và Karen Khachanov với 12 trận thắng từ đầu mùa này.

Wilder “vòi tiền” nhiều hơn Parker mới chịu so găng với Joshua: Theo nhà tổ chức Shelly Finkel, cuộc so găng thống nhất 5 đai vô địch hạng nặng của quyền Anh thế giới giữa Anthony Joshua và Deontay Wilder có thể diễn ra vào cuối năm nay. Tuy nhiên, phía Wilder đang yêu cầu võ sĩ người Mỹ này sẽ nhận được tỉ lệ lợi nhuận là 40-60 so với Joshua.

Trước đó, Joseph Parker – võ sĩ người New Zealand vừa bị Joshua chiếm đai vô địch WBO đã chỉ nhận được 33% lợi nhuận khi so tài boxing với tay đấm đang lên người Anh.

Djokovic sẽ đi du lịch, chưa vội tìm thầy mới: Sau khi lần lượt sa thải 2 HLV Andre Agassi và Radek Stepanek sau chỉ vài tháng hợp tác, Novak Djokovic đã tuyên bố anh sẽ nghỉ xả hơi cùng vợ con tại một địa điểm du lịch trước khi trở lại thi đấu ở giải Master 1000 trên sân đất nện ở Monte-Carlo. Nole cũng tuyên bố anh đang cân nhắc kỹ chứ không vội chọn HLV mới cho mình.