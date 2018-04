Real thoát hiểm Juventus ngược dòng: Báo chí ca ngợi Ronaldo bản lĩnh

Thứ Năm, ngày 12/04/2018 05:07 AM (GMT+7)

Báo giới Tây Ban Nha không tiếc lời khen Ronaldo đã giữ được sự lạnh lùng để cứu Real khỏi trở thành nạn nhân của một màn ngược dòng kinh điển từ Juventus.

Real Madrid có một buổi tối thót tim khi bị Juventus xóa bỏ cách biệt 3 bàn đã tạo ra tại Turin, nhưng Cristiano Ronaldo với quả 11m ở phút 90+8 đã đưa các nhà đương kim vô địch lọt vào bán kết trong trận đấu Champions League có lẽ là cuối cùng của thủ môn Gianluigi Buffon, người bị thẻ đỏ vì phản ứng với quyết định thổi 11m của trọng tài người Anh Michael Oliver.

Dòng tít của tờ AS: "Từ nỗi sợ hãi đến bán kết"

Tờ AS tại Madrid phản ánh đúng cảm xúc của các fan Real theo dõi trận đấu với dòng tít “Từ sự sợ hãi tới bán kết” (Del pánico a las semis). Ký giả Luis Nieto có mặt tại Bernabeu viết: “Đây sẽ là trận đấu còn được nhắc đến trong nhiều thập kỷ nữa tại Italia. Juventus đã chạm tới giấc mơ tưởng như không có thật, nhưng Real đã trở lại, họ luôn trở lại để chiến thắng”.

Cũng trên tờ AS, nhà báo Javier Silles cho rằng Real đã gặp khá nhiều may mắn trong một trận đấu mà điều duy nhất chắc chắn xảy ra là sức ép dữ dội từ Juventus. “Juventus có một kế hoạch rõ ràng và họ không để một vài pha bỏ lỡ làm lay chuyển ý chí thi đấu của mình. Với một đội bóng như thế cách duy nhất để Real vượt qua được là có một chút may mắn trong tay, và họ đã có điều đó”, Silles viết.

Một tờ thân Madrid khác là Marca giật tít lớn: “Chuyên gia sinh tồn”. Jesus Sanchez của tờ Marca viết: “Có lẽ chỉ Real Madrid là đội bóng có thể vượt lên rất nhiều sai lầm trong 90 phút và vẫn giành chiến thắng sau khi đã đi trên dây. Nhưng đây có lẽ là cơn sợ lớn nhất các CĐV Madrid từng được trải nghiệm và những đôi chân của các cầu thủ Real đã run rẩy, ngoại trừ của Ronaldo, đôi chân quan trọng nhất”.

Tờ Corriere dello Sport giận dữ giật tít gọi trận đấu là "trò hề khó tin"

Trong khi đó tại Italia, gần như mọi ấn bản báo chí thể thao tại nước này đều tức giận trước thất bại của Juventus từ một quả 11m muộn. Tờ Corriere dello Sport giận dữ với dòng tít: “Trò hề không thể tin nổi”, nhấn mạnh rằng Juventus đã nhận quá nhiều điềm đen đủi trong lịch sử Cúp C1. “Đây có lẽ là cái kết đắng ngắt nhất của Juventus ở cúp châu Âu, mà họ đã trải qua quá nhiều cái kết tương tự trong lịch sử”, bài viết của Corriere mở đầu.

Bên tờ Gazzetta dello Sport, ký giả Fabiana Della Valle viết: “Có một thời điểm mà người duy nhất vực dậy tinh thần chiến đấu của Real Madrid trước thế trận quyết tâm của Juventus là Cristiano Ronaldo và những pha đi bóng đợn độc. Đáng tiếc thay Juventus đã không thể giữ tỷ số ở cuối trận, nhưng họ có thể ngẩng cao đầu ra về”.