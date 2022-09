New York đã tạo trend cho tuần lễ thời trang Milan và Paris như thế nào?

New York từ lâu đã trở thành một trong những kinh đô thời trang ưu việt của thế giới, đứng cạnh London, Milan và Paris. Từ Công viên Bryant đến Trung tâm Lincoln, và bây giờ là Spring Studios, các buổi trưng bày tập trung của Tuần lễ Thời trang New York đã được chứng minh là nơi sinh sôi mạnh mẽ cho các thế hệ tài năng mới, với các thương hiệu như Peter Do, Bode, Area, Pyer Moss, Telfar, Supreme,... được hưởng lợi từ một tiêu điểm quốc tế đang được đặt trên thành phố.

Đối với mùa Xuân / Hè 2023, rất nhiều xu hướng đã được phát hiện ở mỗi kinh đô thời trang. Màu cam quýt và trang phục phù hợp đã tạo ra ảnh hưởng ở Milan trong khi quần áo chỉnh tề và hàng may mặc không giới tính thống trị London, nhưng New York được tự động dự đoán những gì tiếp theo cho các sản phẩm thời trang bằng cách tổ chức tuần lễ thời trang đầu tiên trên lịch tháng thời trang quốc tế.

Show diễn đầu tiên của các nhà thiết kế NYFW giới thiệu tập thể bộ sưu tập của họ cho người mua và người tiêu dùng phần lớn được ghi công cho Eleanor Lambert - người sáng lập CFDA. Lambert, cùng với việc thực hiện lịch trình diễn của Ruth Finley vào năm 1945, đã nắm bắt cơ hội đưa NY lên bản đồ như một kinh đô thời trang trong khi Paris và các nhà thiết kế của nó - Christian Dior, Cristóbal Balenciaga, Coco Chanel, et. al. - quay cuồng vì ảnh hưởng của Chiến tranh thế giới thứ hai. Ngoài ra, với sự giới thiệu của nhà thiết kế Áo đang nổi Helmut Lang vào thập niên 90, thế giới thời trang đã lần lượt từ New York trình làng bộ sưu tập của mình lần cuối cùng trên lịch, cho đến lần đầu tiên, khi Lang quyết định trình diễn bộ sưu tập năm 1998 của mình ở NYC thay vì ở Paris. Niềm đam mê của Lang đã thu hút sự quan tâm của các nhà thiết kế quốc tế khác (bao gồm cả Alexander McQueen quá cố), để trưng bày ở NY - do đó cho phép “thành phố không bao giờ ngủ” dẫn đầu trong việc dự báo các xu hướng toàn cầu.

Dưới đây, hãy xem cách xu hướng SS23 của New York tạo nên giai điệu cho London và Milan, đồng thời cung cấp cái nhìn sơ lược về những gì sẽ xảy ra tiếp theo ở Paris.

Đặt một số trọng lượng lên vai của bạn

Đại dịch đã đặt lên vai thế giới một sức nặng không thể chịu nổi trong hai năm rưỡi qua, và các nhà thiết kế đã quan tâm đến việc đưa ra những đề cập dí dỏm về cách các nhà lãnh đạo thế giới và các tổ chức văn hóa đã lỡ nhiều cơ hội để đưa mọi thứ đi đúng hướng. Với phong cách thời trang táo bạo, vai đã trở thành điểm nhấn cho SS23, với các thương hiệu như Luar và No Sesso dẫn đầu xu hướng.

Nặng về cargo

Một số nhà thiết kế của New York muốn người tiêu dùng chuẩn bị cho mùa tới bằng các thiết kế ready to wear và phụ kiện tiện dụng. Từ dự án multi-collab của Fendi đến Tommy Hilfiger và LaQuan Smith, một loạt các túi bổ sung, túi có quai đeo và chi tiết khóa kéo đã được thiết kế để giải phóng bàn tay để người mặc có thể tận hưởng mùa Xuân / Hè sắp tới mà không lo lộn xộn.

Thêm gia vị cho đồ Knits của bạn

Thuật ngữ 'thời tiết áo len' áp dụng cho sự chuyển đổi từ mùa hè sang mùa thu và từ mùa đông sang mùa xuân - nơi mà áo len nhiều lớp có thể đủ mà không cần áo khoác. Vì vậy, khi thời tiết cuối cùng thay đổi, các nhà thiết kế muốn bạn có được một chiếc áo len tốt với màu sắc rực rỡ. Cho dù là áo len đan chunky hay áo cardigan mỏng của Eckhaus Latta hay Coach, áo len cho mùa tới đều làm nổi bật nó trong lĩnh vực âm sắc.

Go For The Glam

Sự diệt vong và u ám của đại dịch đã đè nặng lên người tiêu dùng cũng như các nhà thiết kế trong hai năm qua, và đối lập với sự u sầu đó, một số thương hiệu đã quyết định tung ra các sản phẩm chào đón mùa tới với ren lung linh và trang phục lộng lẫy. Mối liên hệ của ren về việc trở thành một loại vải thân thiết được ghi nhận ở đây, vì nó được thể hiện một cách gần như không có. Sự hiện diện của nó trong trang phục nam giới của mùa tới được mô tả một cách sành điệu với những chiếc áo sơ mi cài cúc hoặc những chiếc áo khoác mỏng. Ngoài ra, trang phục dành cho nam giới cũng trở nên trang trí công phu với ve áo cực rộng và chất liệu vải sang trọng - được ghi nhận trong những bộ đồ sộ và trang phục đính hoa bằng lụa của Willy Chavarria.

