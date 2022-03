Michael Kors đưa thời trang cao cấp vào thiết kế ready to wear trong mùa Thu Đông 2022

Sau khi mất rất nhiều bữa tiệc sinh nhật, lễ tốt nghiệp, đám cưới và lễ kỷ niệm do đại dịch COVID-19 trong hai năm qua, thế giới thời trang nhận ra sự cần thiết của một bữa tiệc.

Tại buổi trình diễn Thu/Đông 2022 của Kors Collection, đá sequins được coi là bắt buộc, váy là bất cứ thứ gì ngoại trừ tối giản về hình dáng và màu sắc, và các lớp được coi là một cách thú vị để thêm nhiều hơn vì nhiều hơn luôn tốt hơn. Mặc dù phong cách này luôn ngự trị tại Tuần lễ thời trang cao cấp, nhưng thật thú vị khi thấy nó được áp dụng trên các sàn diễn tương đối bình dân hơn của NYFW.

Bộ sưu tập Michael Kors Thu/Đông 2022 mang đến yếu tố đáng kinh ngạc trong khi vẫn duy trì đẳng cấp của gu thẩm mỹ và sự gợi cảm trong trang phục ready to wear. Đạt được sự cân bằng này có nghĩa là kiểm tra xung lực sáng tạo tự đam mê của một người rất lâu trước khi bước vào sàn diễn. Đây không phải là một bài tập về giới hạn thúc đẩy hoặc tâng bốc cái tôi, như một số bộ sưu tập huyền ảo đã được dán nhãn trước đây.

Thay vào đó, Bộ sưu tập Kors mang đến cho chúng ta những bộ trang phục dự tiệc có phần quyến rũ và chân thực. Một trong những ví dụ điển hình là việc sử dụng màu sắc của bộ sưu tập. Buổi biểu diễn bắt đầu với các sản phẩm may mặc màu be, nâu và đen đáng tin cậy, được chia nhỏ bởi các mảng màu hoa vân anh, bạc và vàng. Thậm chí còn có một số trang phục in hình con báo trang nhã giống như một bộ đồ mini thắt đai với ve áo quá khổ gợi ý một buổi tối sang trọng ở thành phố lớn.

Những chiếc váy và áo liền quần có đính sequin từ đầu đến chân đều hấp dẫn như nhau, nhưng điểm đáng chú ý thực sự của chương trình là những bộ đồ lông thú. Những chiếc áo khoác lớn, mềm mại có màu hồng, trắng và vàng khiến mọi ánh nhìn phải đổ dồn vào chúng. Chúng quá khổ nhưng không hống hách. Trông mềm mại như một chiếc chăn sang trọng và ấm áp như chiếc áo khoác mùa đông yêu thích của bạn, Bộ sưu tập Kors trở thành trường hợp để bạn diện toàn bộ với lông thú trong mùa đông này.

Về khía cạnh tinh tế hơn của mọi thứ, những đường cắt may nghệ thuật và những đường cắt đẹp mắt giúp bộ sưu tập trở nên sống động hơn. Đặc biệt mê mẩn là những mảng váy lệch vai với đường cut-out hình tròn hoặc góc cạnh ở một bên. Đó là một chi tiết nhỏ giúp phân biệt những chiếc váy này với những chiếc váy tương tự. Về kiểu dáng, bạn hãy nghĩ đến một chiếc áo vest lót lông và một chiếc váy mini, hoặc một chiếc áo khoác có vai rộng hơn và viền dài hơn chiếc váy bên dưới nó.

Các kiểu dáng không cân đối có trật tự theo cách riêng của chúng: hầu hết là vải đơn sắc, được làm từ một hoặc hai loại vải, không có hình tam giác và diềm xếp nếp. Phong cách bao gồm những chiếc clutch sang trọng và đôi khi là chiếc khăn lông xù. Tất cả những khía cạnh này xây dựng lên lập luận rằng người ta có thể có thời trang đi chơi vừa thực tế lại vừa tuyệt vời.

Chương trình được giới thiệu tại Hell’s Kitchen’s Terminal 5, với các khách mời đáng chú ý bao gồm Thị trưởng Thành phố New York Eric Adams, ngôi sao TikTok Addison Rae và nữ diễn viên Blake Lively. Những gương mặt nổi tiếng không giới hạn đối tượng. Trên sàn diễn, Gigi và Bella Hadid, Irina Shayk, Adut Akech, và Emily Ratajkowski đã trình diễn một số bộ cánh đẹp nhất và những chiếc váy đính sequin từ bộ sưu tập.

Mở đầu sự kiện là bản nhạc nền của Miguel, nghệ sĩ từng đoạt giải Grammy nổi tiếng với giọng hát mượt mà và âm thanh tràn đầy sinh lực và do đó, đây là lựa chọn hiển nhiên để ghi điểm cho lễ kỷ niệm này. Hãy để nó cho nhà thiết kế kỳ cựu Kors để chúng tôi hào hứng với việc ra ngoài một lần nữa.

Với nhiều set đồ và trang phục lộng lẫy, bạn không thể không khao khát một bữa tiệc hoặc buổi dạ tiệc phù hợp để bước ra ngoài với kiểu dáng lãng mạn và tuyệt vời này.

