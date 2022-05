Lil Nas X và phong cách đồng quê cách tân không giống ai

Rapper người Atlanta, Montero Lamar Hill, được biết đến với nghệ danh Lil Nas X, nhanh chóng nổi tiếng nhờ ứng dụng mạng xã hội TikTok.

Ca sĩ 22 tuổi đứng đầu bảng xếp hạng âm nhạc năm 2019 với bản hit nổi tiếng "Old Town Road" kết hợp cùng Billy Ray Cyrus sau lần đầu tiên được lan truyền trên TikTok dưới dạng một thử thách. Bài hát "country trap" hiện nay đã vấp phải rất nhiều tranh cãi sau khi nó lọt vào top đầu bảng xếp hạng Hot Country của Billboard và sau đó bị loại bỏ vì không được coi là đủ phong cách đồng quê ngoài hình ảnh cao bồi nặng nề trong video âm nhạc.

Trở lại năm 2021, rapper trẻ bằng cách nào đó đã trở thành nhân vật gây tranh cãi nhất trên mạng xã hội chỉ trong vài tuần. Video ca nhạc đầy khiêu khích của anh "Montero (Call Me By Your Name)" và đôi giày có chủ đề Satan chứa máu người của anh nhận được rất nhiều sự chú ý và tạo ra khá nhiều tranh cãi.

Từ kiểu dáng rực rỡ trên thảm đỏ cho đến những màn tung video âm nhạc điên cuồng và ra mắt thời trang, chúng ta đã tổng hợp lại một số khoảnh khắc lan truyền nhất của Lil Nas X cho đến nay vào ngày sinh nhật của nghệ sĩ.

