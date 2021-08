Kylie Jenner hé lộ dòng thời trang mới của riêng mình

Thứ Hai, ngày 23/08/2021 17:03 PM (GMT+7)

Kylie Jenner là một doanh nhân của mọi thứ về làm đẹp; Năm 17 tuổi, cô thành lập Kylie Cosmetics, chiếm lĩnh ngành công nghiệp làm đẹp và Internet với bộ dụng cụ làm đẹp môi khét tiếng và sự hợp tác của các chị em trong nhà. Sau đó 4 năm , cô cho ra mắt Kylie Skin, một thế giới màu hồng bao gồm serum, kem dưỡng, mặt nạ và kem chống nắng; và chỉ vài năm sau đó vào năm 2019, cô đã bán phần lớn công ty của mình cho tập đoàn làm đẹp Coty Inc. với giá 600 triệu đô la. Bây giờ là năm 2021 - với Keeping Up With the Kardashians kết thúc và Stormi ngày càng lớn mạnh, cô út nhà Kardashian-Jenner hiện đang lấn sân sang lĩnh vực thời trang với dòng đồ bơi đầu tay.

Hôm qua, Jenner đã lén chụp ảnh Kylie Swim của Kylie Jenner và đăng lên trên Instagram với một bài đăng chuyên dụng gắn thẻ @kylieswim (đã đạt được 376 nghìn người theo dõi) làm chú thích. Mặc dù chưa có nhiều thông tin về thương hiệu, nhưng các bức ảnh của Jenner đã cho chúng ta thấy nhanh những gì có thể mong đợi khi nói đến tính thẩm mỹ của dòng sản phẩm, bảng màu hoàng hôn sống động, đường viền cổ áo mỏng và kiểu dáng hình học. Theo WWD, nhãn hiệu "Kylie Swim" và "Kylie Swim by Kylie Jenner" là nhãn hiệu bao gồm đồ bơi, khăn che bãi biển, mũ nón, áo, đáy, giày dép và áo choàng và phụ kiện liên quan đến đồ bơi.

Đây không phải là bước đột phá đầu tiên của Jenner vào lĩnh vực thời trang. Danh tiếng người có ảnh hưởng và tính cách người nổi tiếng của cô ấy đã giúp cô ấy có một vị trí trong lĩnh vực thời trang trên các trang bìa, sàn diễn, tham dự các buổi dạ tiệc danh giá và ngồi ở hàng ghế đầu. Tuy nhiên, những nỗ lực trước đây của cô với chị gái Kendall đã cho thấy bản chất kinh doanh của cô trong ngành. Cùng với Kendall + Kylie, ra mắt vào năm 2012, chị em Jenner đã hợp tác với The Drop của Amazon trên một bộ sưu tập phù hợp với tiêu chí quần áo của cơ quan kiểm dịch.

