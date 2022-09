Burberry tái xuất đẳng cấp sau đám tang của nữ hoàng Anh

Tuần lễ thời trang London là điểm nhấn của lịch tháng thời trang, mang đến những buổi trình diễn nổi bật từ Chet Lo, Simone Rocha, JW Anderson,… nhưng thiếu vắng trong danh sách của tuần đó là Riccardo Tisci với Burberry.

Sau sự ra đi của Nữ hoàng Elizabeth II, Burberry quyết định hủy buổi biểu diễn của họ (cùng với Raf Simons), trước khi xoay chuyển tình thế cho một sự kiện được lên lịch lại vào ngày hôm nay. Với hầu hết đám đông ở đâu đó giữa Milan và Paris cho các tuần lễ thời trang tương ứng của thành phố này, Burberry hứa hẹn một show diễn thân mật hơn sẽ giảm xuống chỉ còn vài trăm khách - nhưng đó không phải là điều xấu, vì nó chỉ tập trung nhiều hơn vào quần áo và chương trình định dạng chính nó.

Bên cạnh đó, tin đồn đã lan truyền rằng mùa này - Xuân / Hè 2023 - có thể là mùa cuối cùng của Tisci, với Daniel Lee hoặc thậm chí Clare Waight Keller sẽ thay thế anh ấy sau 5 năm nhiệm kỳ. Than ôi, khi Tisci đến một đơn vị công nghiệp ở London vào đầu ngày hôm nay để giới thiệu bộ sưu tập Burberry SS23 của mình, đó không gì khác ngoài một sự kiện nổi tiếng của các ngôi sao.

Kanye West, Stormzy, Headie One, Anna Wintour, Gillian Anderson, Edward Enninful, Pa Salieu, Luka Sabbat và nhiều người khác ngồi ở hàng ghế đầu như Naomi Campbell và Bella Hadid. Ca sĩ opera Soprano Nadine Sierra và Dàn nhạc Đương đại London đã chơi một đoạn nhạc được ủy quyền đặc biệt cho buổi biểu diễn, bắt đầu một cách âm thầm và sau đó xây dựng trong hồi hộp trước khi dừng lại ở cuối chương trình.

Kiểu dáng tinh túy của Burberry, được củng cố bởi bản in caro mang tính biểu tượng của nhà mốt. Sự gợi cảm và nhạy cảm là những chiếc quần lót, bộ đồ bơi được trang trí bằng pha lê rạng rỡ và phụ kiện là những chiếc túi vuông xúc giác trượt trên cánh tay, phản chiếu các thiết bị nổi.

Việc may đo, đặc biệt hiệu quả với bộ ba màu xanh đậm và vàng được sắp xếp theo trình tự, mang các môn thể thao lại với các nét đặc trưng riêng. Kết quả là rất thú vị, và mang phong cách subversive, hoặc có thể bị thay đổi so với truyền thống. Hãy xem chiếc áo vest và quần giống túi rác với áo phông trắng và so sánh nó với một loạt trang phục cuối cùng dành cho đám tang, trang phục bằng vải thun đen, găng tay ren và áo khoác hai ngực.

Áo khoác trench coat của Burberry được làm từ vải gabardine. Váy và áo khoác trên cả trang phục nam và nữ có sự kết hợp giữa công nghệ và truyền thống. Tương tự như vậy, các phiên bản da được cắt bằng khóa kéo không đối xứng, chia cắt với thắt lưng và được tạo điểm nhấn với các vạt bão cho một cái gì đó giống như một chiếc áo khoác biker.

Có một sự gợi cảm đối với tất cả, nhưng cũng có một kiểu che giấu. Đó là điều mà chúng ta đã thấy trong suốt mùa SS23 - tình dục, nhưng không công khai. Ở đây, Tisci tạo các ô cửa sổ trên quần da, bộ đồ bó sát cơ thể bằng lưới hàng hiệu hầu như không ở đó nhưng được che phủ hoàn toàn, và những chiếc lưới cá ngốn cơ thể kết hợp với vải sa tanh nhăn nheo gợi ý nghĩ về một giấc ngủ bị gián đoạn.

Cùng nhau, Tisci “khám phá những ý tưởng và lý tưởng khác nhau về tính cách người Anh thông qua cách ăn mặc - tuổi trẻ và kinh nghiệm, sự thân thiết và công chúng, cái thô chống lại cái tinh tế. Sự hòa trộn của những nhạy cảm trái ngược nhau dẫn đến sự tương phản đầy sức sống trong hệ tư tưởng và thể chất. Thời tiết thất thường của Anh và ngược lại, tính khí của người Anh, truyền cảm hứng cho một cách tiếp cận tôn vinh các khái niệm về cách xếp lớp, về cả che khuyết điểm và để lộ cơ thể, của những bộ quần áo năng động tiềm ẩn khả năng mặc khải của chúng”.

