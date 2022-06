5 bộ phim gợi mở phong cách mùa hè quyến rũ kiểu Ý

Dưới đây là 5 bộ phim Ý mà bạn cần phải xem cho phong cách mùa hè quyến rũ

'Roman Holiday' (1953)

Roman Holiday là một bộ phim mùa hè tinh túy của Ý. Với sự tham gia của Audrey Hepburn trong vai một công chúa muốn sống bình thường trong một ngày và Gregory Peck trong vai một nhà báo trở thành người hướng dẫn viên cho cô, bộ phim theo chân bộ đôi khi họ đi du lịch qua Rome và yêu nhau. Nhà thiết kế trang phục mang tính biểu tượng Edith Head, chịu trách nhiệm về nhiều kiểu dáng tuyệt đẹp làm duyên cho cả hai diễn viên. Từ những chiếc áo choàng sang trọng đến váy một đường thanh lịch, bộ phim này hoàn hảo nếu bạn đang muốn có một bộ quần áo mùa hè sang trọng của thập niên 50.

'Stealing Beauty' (1996)

Stealing Beauty theo chân Lucy Harmon (Liv Tyler) khi cô trở về thị trấn Tuscan, nơi mẹ cô từng mê hoặc toàn bộ nam giới địa phương. Nữ diễn viên trẻ khám phá tình yêu trong khi cũng khiến nhiều người đàn ông mê mẩn trên đường đi. Cô mặc những chiếc váy hoa mặt trời và thường đi chân trần, khiến cô trở thành nguyên mẫu cho những du khách say mê vẻ đẹp từ sự tự do và bất cẩn.

'Mr Ripley tài năng' (1999)

Mr Ripley tài năng là một bộ phim tuyệt vời để xem nếu bạn đang lên kế hoạch cho một chuyến đi đến bờ biển Ý. Gwyneth Paltrow, Jude Law và Matt Damon xuất hiện trong trang phục linen, hoa văn tươi sáng và tông màu hoàn hảo. Bộ ba thể hiện cách ăn mặc nhẹ nhàng đi kèm với lối sống ven biển.

'A Bigger Splash' (2015)

Bộ phim A Bigger Splash của Luca Guadagnino được đặt theo danh họa nổi tiếng năm 1967 của David Hockney và dựa trên bộ phim La Piscine của Jacques Deray, được phát hành vào tháng 8 năm 1970. Bộ phim là một bộ phim tâm lý với sự tham gia của Tilda Swinton, Dakota Johnson, Ralph Fiennes, và Matthias Schoenaerts. Đây là phần thứ hai trong bộ ba Desire của Guadagnino, bao gồm I Am Love (2009) và Call Me By Your Name (2017). A Bigger Splash diễn ra trên hòn đảo nhỏ Pantelleria của Ý và trưng bày đủ loại mũ mềm, mũ len dệt và các họa tiết vui nhộn để truyền cảm hứng cho kiểu dáng hoàn hảo lấy cảm hứng từ mùa hè của Ý.

'Call Me By Your Name' (2017)

Call Me By Your Name vẫn là một trong những bộ phim được yêu thích nhất thế kỷ 21. Với sự tham gia của Timothée Chalamet và Armie Hammer, bộ phim kể về một câu chuyện tình lãng mạn chớm nở vào mùa hè lấy bối cảnh vùng đồi núi trập trùng ở miền Bắc nước Ý. Bộ phim được quay đẹp mắt đi kèm với trang phục tạo phong cách thoải mái. Bộ đôi hấp dẫn xuất hiện trong trang phục denim đôi, sọc marinière, quần short ngắn và gam màu pastel. Sự giao thoa giữa thời trang của những năm 80 và thời trang mùa hè này đã tạo ra vô số kiểu dáng thú vị.

