Suzuki trình làng xe ga mới "thách thức" Honda SH350i

Thứ Hai, ngày 20/09/2021 10:00 AM (GMT+7)

Cùng với sức mạnh và loạt các trang bị vượt trội, chắc chắn Burgman M2 sẽ khiến nhiều người phải phân vân khi lựa chọn.

Suzuki mới đây đã trình làng phiên bản mới của chiếc maxi-scooter Burgman 400 M2 của mình tại Thái Lan với một số nâng cấp cũng như để đáp ứng chuẩn khí thải cao hơn.

Nâng cấp trước tiên chính là hệ thống kiểm soát lực kéo - Traction Control System - mà phiên bản trước đó chưa được tích hợp. Hệ thống này giúp chống quay bánh tự do, tạo sự cân bằng vòng quay giữa bánh trước và sau, do đó đảm bảo sự an toàn cho người điều khiển trong những đoạn đường trơn trượt do trời mưa, đất cát, sỏi. Cùng với hệ thống chống bó cứng phanh ABS thì hệ thống kiểm soát lực kéo sẽ tăng cường sự an toàn hơn cho người ngồi trên xe, đặc biệt khi di chuyển với tốc độ cao.

Mặc dù vẫn sử dụng khối động cơ xy lanh đơn dung tích 400cc nhưng Burgman 400 M2 đã được nâng cấp để đạt chuẩn khí thải mới. Đồng thời, động cơ cũng được cải tiến để giúp tăng cường sức mạnh của động cơ ở dải vòng tua từ thấp tới trung bình, có lợi hơn khi bứt tốc. Cùng với đó, sự tối ưu hóa ở đầu xy lanh cũng như thời điểm đánh lửa giúp tăng hiệu quả đốt cháy nhiên liệu, từ đó tiết kiệm xăng hơn.

Thêm vào đó, Burgman 400 M2 cũng được trang bị hệ thống phanh ABS mới, với hiệu quả tăng trong khi giảm trọng lượng. Burgman 400 M2 cũng được trang bị hệ thống khởi động Suzuki's Easy Start System, cốp rộng tới 42 lít và có đi kèm cổng sạc cho smartphone khi cần. Yên xe trên xe ga Burgman 400 M2 cũng có thể tùy chỉnh để giúp đảm bảo sự thoải mái hơn cho người ngồi trên xe.

Burgman 400 M2 được bán tại Thái Lan với mức giá 239,000 baht Thái - tương đương 163.3 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt.

