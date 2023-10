Không có giấy phép lái xe máy bị phạt tới 5 triệu đồng

Đối với những lỗi liên quan đến giấy phép lái xe (GPLX) đều có các chế tài xử phạt nghiệm minh. Theo quy định của Nghị định 100/2019/NĐ-CP và Nghị định 123/2021/NĐ-CP thì mức xử phạt hành chính đối với lỗi liên quan đến GPLX dao động từ 1-5 triệu đồng, tùy theo lỗi.

Cụ thể, phạt tiền từ 1-2 triệu đồng đối với người điều khiển xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh dưới 175cc và các loại xe tương tự xe mô tô thực hiện một trong các hành vi vi phạm như sau: (1) Không có GPLX hoặc sử dụng GPLX không do cơ quan có thẩm quyền cấp, GPLX bị tẩy xóa; (2) Có GPLX quốc tế do các nước tham gia Công ước về Giao thông đường bộ năm 1968 cấp (trừ GPLX quốc tế do Việt Nam cấp) nhưng không mang theo GPLX quốc gia; (3) Sử dụng GPLX không hợp lệ (GPLX có số phôi ghi ở mặt sau không trùng với số phôi được cấp mới nhất trong hệ thống thông tin quản lý GPLX).

Còn đối với người điều khiển xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh từ 175cc trở lên, xe mô tô ba bánh sẽ bị phạt tiền từ 4-5 triệu đồng nếu thực hiện một trong các hành vi sau: (1) Có GPLX nhưng không phù hợp với loại xe đang điều khiển; (2) Không có GPLX hoặc sử dụng GPLX không do cơ quan có thẩm quyền cấp, GPLX bị tẩy xóa; (3) Có GPLX quốc tế do các nước tham gia Công ước về Giao thông đường bộ năm 1968 cấp (trừ GPLX quốc tế do Việt Nam cấp) nhưng không mang theo GPLX quốc gia); (4) Sử dụng GPLX không hợp lệ (GPLX có số phôi ghi ở mặt sau không trùng với số phôi được cấp mới nhất trong hệ thống thông tin quản lý GPLX).

Ngoài ra, để ngăn chặn ngay vi phạm hành chính đối với những người không có GPLX nhưng vẫn điều khiển xe máy thì người có thẩm quyền được phép tạm giữ phương tiện trước khi ra quyết định xử phạt.

Nguồn: [Link nguồn]