Đừng để xe máy của bạn "tê liệt" thời Covid-19

Thứ Sáu, ngày 17/04/2020 10:39 AM (GMT+7)

Việc để xe máy lâu không đi mà không bảo dưỡng, chăm sóc sẽ gây ra nhiều vấn đề khi sử dụng tới.

Với những diễn biến mới của dịch Covid-19 khiến một số tỉnh/thành phố sẽ tiếp tục dãn cách xã hội, và điều đó đồng nghĩa với hàng loạt xe máy sẽ có thể không sử dụng cả tuần, thậm chí vài tuần mới nếu tình hình có thay đổi.

Thông thường, xe máy để một chỗ không đi thì nhiều người sẽ không để ý tới xe, điều này khiến đi xe trở lại sẽ gặp một số những trục trặc như xe máy không khởi động được, lốp xe bị xịt,...đương nhiên là thường phải để xe một chỗ cả vài tháng trời mới dẫn tới tình trạng này. Tuy nhiên, để xe luôn ở trạng thái tốt nhất thì ngay cả trong kỳ nghỉ không mong muốn do dịch bệnh gây ra thì người sử dụng cũng nên chú ý bảo dưỡng.

Dưới đây là các biện pháp bảo dưỡng xe máy mà bạn có thể thực hiện tại nhà:

Rửa sạch xe

Để tối ưu thì bạn nên đưa xe tới các tiệm sửa chữa uy tín để rửa sạch xe, tuy nhiên nếu các tiệm đều đóng cửa thì bạn có thể tự rửa sạch xe tại nhà.

Bạn có thể sử dụng các vật dụng có trong nhà như nước rửa chén, khăn lau, vòi nước...để rửa xe. Cần chú làm sạch các khu vực gầm xe, phía dưới tấm chắn bùn, vành xe, lốp xe...và sau khi rửa sạch thì cần lau khô các chi tiết và để xe nơi khô thoáng.

Nắp bình xăng thật chặt

Nhiều người để xe trong nhà (do nhiều gia đình không có diện tích sân hoặc hầm chứa xe) thường có mùi xăng, điều này là do bình xăng chưa được nắp chặt. Việc bình xăng chưa được nắp chặt cũng sẽ gây ra nhiều nguy cơ cháy nổ, do đó bạn cần kiểm tra kỹ lại xem xe đã được nắp chặt bình xăng hay chưa. Ngoài ra cũng nên sử dụng khăn để lau sạch khu vực xung quanh nắp bình xăng để không còn mùi xăng trong nhà.

Làm sạch buồng đốt bằng dung dịch chuyên dụng

Buồng đốt sau một thời gian sử dụng có thể bị bám muội do việc sử dụng xăng có lẫn tạp chất, hoặc do lọc gió bị hỏng nên không đủ không khí vào đốt cháy hoàn toàn xăng...khiến máy gặp tình trạng thường xuyên bị giật máy, tự tắt khi đang di chuyển, hoặc là không tăng ga được...

Bên cạnh việc sử dụng máy chuyên dụng để làm sạch buồng đốt thì các nhà sản xuất cũng đưa tới dung dịch làm sạch buồng đốt. Với các dung dịch này thì người dùng có thể thực hiện việc làm sạch buồng đốt tại nhà, và trong thời gian làm việc tại nhà do dịch Covid-19 bạn cũng nên tranh thủ để buồng đốt ở trạng thái làm việc tốt nhất.

Tháo ắc quy khỏi xe

Do hệ thống ắc quy không giữ được điện lâu nên trong thời gian không đi tới xe, bạn nên tháo ắc quy và để nơi khô thoáng. Hoặc nếu không biết cách tháo thì định kỳ 1 tuần không đi tới xe thì bạn cho khởi động xe và hoạt động không tải trong vòng 5 phút.

Các lưu ý khác

Bên cạnh các vấn đề trên đây thì bạn cũng nên bôi trơn các chi tiết ốc vít, các dây cáp của tay phanh, tay ga và chân chống xe. Ngoài ra, nên dựng chân chống đứng của xe máy lên để giúp lốp xe được bảo vệ tốt hơn, hệ thống giảm xóc cũng không bị tác động xấu.

Với những người để xe ở khu vực không có mái che hoặc là có nhiều bụi bặm thì nên sử dụng áo trùm xe để bảo vệ khỏi các tác động từ môi trường.

Nguồn: http://danviet.vn/xe360/dung-de-xe-may-cua-ban-te-liet-thoi-covid-19-1079867.htmlNguồn: http://danviet.vn/xe360/dung-de-xe-may-cua-ban-te-liet-thoi-covid-19-1079867.html