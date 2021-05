Benelli 302R 2021 hội tụ nhiều tính năng xịn xò, giá vẫn rẻ

Thứ Ba, ngày 04/05/2021 08:00 AM (GMT+7)

Cùng với động cơ manh mẽ giúp xe đạt tốc độ tối đa tới 150km/h thì 302R cũng được tích hợp nhiều trang bị cao cấp khác.

Mới đây, sau nhiều đồn đoán từ thị trường thì Benelli đã chính thức trình làng mẫu sportbike 302R phiên bản 2021 với một số thay đổi mới. Mẫu xe đã được ra mắt trước tiên tại Trung Quốc, tiếp đó là Ấn Độ và cá thị trường châu Á khá.

Benelli 302R 2021 sở hữu bộ khung sườn mới với việc giảm tổng khối lượng đi 8kg so với thế hệ cũ. Cùng với đó, xe cũng có thiết kế bình xăng trông cơ bắp hơn, và chỗ ngồi của cả người lái lẫn người ngồi phía sau đều được cải thiện để mang tới sự thoải mái hơn. Kính chắn gió phía trước cũng được mở rộng hơn, cùng với tổng thể gọn nhẹ, sắc sảo, giúp xe có được tính khí động lực học tốt hơn thế hệ cũ.

Về sức mạnh, Benelli 302R 2021 được trang bị khối động cơ 2 xy lanh tổng dung tích 300cc, sản sinh công suất tối đa 36 mã lực tại 11000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại là 27 Nm tại 9000 vòng/phút. Xe được truyền động bởi hộp số 6 cấp. Tốc độ tối đa mà xe có thể đạt được là 105km/h.

Về hệ thống an toàn, Benelli 302R 2021 được trang bị hệ phanh đĩa cho cả bánh trước sau và kèm theo đó là hệ thống chống bó cứng phanh ABS giúp đảm bảo sự an toàn cho người sử dụng trong quá trình vận hành. Trong khi đó, hệ thống giảm xóc trước là Upside Down và cánh tay đòn đơn cho phía sau.

Mức giá bán niêm yết tại thị trường Trung Quốc cho chiếc sportbike 300cc này là tương đương 105 triệu đồng.

