Soi kèo, dự đoán tỷ số World Cup: Argentina "tử chiến", Saudi Arabia mơ làm nên lịch sử

Ba Lan - Argentina, 2h, 1/12

Chiến thắng của Argentina trước Mexico giúp cho Messi và các đồng đội thắp sáng cơ hội đi tiếp. Thậm chí, Argentina còn có quyền tự quyết nếu giành chiến thắng trước Ba Lan ở lượt trận cuối.

Messi giúp Argentina trở lại sau thất bại muối mặt ở lượt trận đầu tiên

Theo tỷ lệ tham khảo châu Á, Argentina được đánh giá cao hơn hẳn Ba Lan khi chấp tới 1 trái. Tuy nhiên không vì vậy mà có thể coi thường Lewandowski và các đồng đội.

Nên nhớ rằng Ba Lan mới đang là đội dẫn đầu bảng C với 4 điểm trong tay. Do đó, họ chỉ cần không thua Argentina thì sẽ giành tấm vé đi tiếp. Nhưng không vì vậy mà Ba Lan phải chơi co cụm khi đối đầu Argentina.

Lewandowski đã có bàn thắng tại World Cup 2022, qua đó giải tỏa đáng kể áp lực tâm lý. Do vậy, anh hứa hẹn sẽ có ngày khiến cho hàng thủ Argentina gặp nhiều vất vả.

Phía bên kia chiến tuyến, Messi cũng duy trì được màn trình diễn tương đối tốt từ đầu giải. Do vậy, các CĐV có quyền trông chờ Argentina và Ba Lan tạo nên một trận đấu đầy hấp dẫn và có nhiều bàn thắng.

Đội hình dự kiến: Ba Lan: Szczesny; Cash, Glik, Kiwior, Bereszynski; Zielinski, Bielik, Krychowiak, Frankowski; Milik, Lewandowski Argentina: E. Martinez; Molina, Otamendi, L. Martinez, Tagliafico; Fernandez, Paredes, De Paul; Messi, Lautaro Martinez, Di Maria Dự đoán tỷ số: Ba Lan 1-3 Argentina Tỷ lệ châu Á FT: Argentina chấp 1 trái Tổng số bàn thắng sau 90 phút: 2 1/4 trái

Saudi Arabia - Mexico, 2h, 1/12

Dù không có được kết quả tốt trước Ba Lan ở lượt trận thứ 2 vòng bảng, Saudi Arabia vẫn xứng đáng được nhận nhiều lời khen. Lý do bởi họ đang chơi thứ bóng đá cống hiến và hiện đại, không hề ngại các đối thủ được đánh giá cao hơn.

Saudi Arabia đang nắm trong tay 3 điểm, do vậy họ vẫn có nhiều cơ hội để giành vé đi tiếp. Điều duy nhất đội bóng này cần làm là đánh bại Mexico trong lượt trận cuối vòng bảng.

Saudi Arabia liệu có lần đầu tiên trong lịch sử vượt qua vòng bảng World Cup?

Tất nhiên nhiệm vụ đó không hề dễ thực hiện. Mexico vẫn là đội ở cửa trên khi họ chấp Saudi Arabia 0,75 trái theo tỷ lệ châu Á.

Nhưng Mexico vào lúc này đang gặp vấn đề ở khâu ghi bàn. Họ đang là một trong 3 đội vẫn chưa thể chọc thủng lưới đối thủ tại World Cup 2022. Saudi Arabia nên có thế trận hợp lý để tận dụng vấn đề này của Mexico.

Bất cứ đội bóng nào cũng có quyền mơ mộng và Saudi Arabia cũng chẳng phải ngoại lệ. Với những gì làm được kể từ đầu giải, đại diện châu Á xứng đáng có vé đi tiếp.

Đội hình dự kiến: Saudi Arabia: Alowais; Abdulhamid, Al-Amri, Tambakti, Al-Burayk; Kanno; Al-Buraikan, Al-Abed, Al-Najei, Al-Dawsari; Al-Shehri Mexico: Ochoa; Sanchez, Moreno, Montes, Gallardo; Herrera, Alvarez, Chavez; Lozano, Jimenez, Vega Dự đoán tỷ số: Saudi Arabia 1-0 Mexico Tỷ lệ châu Á FT: Mexico chấp 0,75 trái Tổng số bàn thắng sau 90 phút: 2 1/2 trái

