Vỡ đập ở Nga để lộ két sắt chứa 18kg vàng

Thứ Tư, ngày 23/10/2019 09:18 AM (GMT+7)

Một két sắt chứa 18kg vàng lộ diện tại khu vực xảy ra vụ vỡ đập ở vùng Krasnoyarsk, Siberia.

Tin tức Nga Sự kiện:

Vụ vỡ đập ở Nga khiến 17 người chết.

“Nhóm các nhân viên cứu hộ của cơ quan khẩn cấp Nga đã tìm thấy tổng cộng 18kg vàng trong một két sắt”, nguồn tin nói trên TASS.

Theo thông tin ban đầu, két sắt này được cất giấu trong một tòa nhà. Tòa nhà này bị phá hủy trong vụ vỡ đập ở Krasnoyarsk. Vụ vỡ đập khiến cả một khu vực bị ngập nước, nhấn chìm một mỏ vàng khiến 17 người thiệt mạng và 3 người mất tích. 26 người khác may mắn được giải cứu, đưa tới bệnh viện bằng trực thăng.

Phát ngôn viên Ủy ban Điều tra Nga nói các nhân viên cứu hộ tìm thấy két sắt chứa vàng sau khi hút cạn nước bằng máy bơm. Số vàng trên hiện đã bị tạm giữ làm vật chứng.

Ủy ban Điều tra Nga đang đề xuất sử dụng số vàng này để bồi thường cho những người bị ảnh hưởng trong vụ vỡ đập. Ước tính 18kg vàng có giá khoảng 18 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra Nga đã bắt giữ người đứng đầu công ty khai thác vàng Sissim cùng giám sát và quản đốc mỏ để thẩm vấn, với cáo buộc vi phạm quy định an toàn trong khai thác vàng. Yury Lapshin, người đứng đầu vùng Krasnoyarsk nói đập thủy điện bị vỡ do tư nhân xây và có thể không đảm bảo nguyên tắc an toàn.

Theo nhận định ban đầu, sự xuống cấp của các cơ sở tại đập khai thác vàng có thể là nguyên do khiến con đập bị sập. Thêm vào đó, lượng nước lớn với những con sóng có lúc cao hơn 4 m, kéo theo đất sét, đá, khiến con đập quá tải.