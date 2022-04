Tin không vui cho kinh tế toàn cầu

Bốn giải pháp cho ASEAN Với 59% trong tổng số 400 triệu dân của khu vực đã được tiêm phòng đầy đủ, nhiều nền kinh tế Đông Nam Á đang trên đà mở cửa trở lại sau 2 năm đại dịch Covid-19. Tăng trưởng kinh tế Đông Nam Á năm nay dự kiến đạt 5,1%, tăng so với mức 3,2% của năm ngoái. Theo báo Bangkok Post, bên cạnh các lệnh phong tỏa tại Trung Quốc, trở ngại hàng đầu với ASEAN là xung đột Nga - Ukraine và kèm theo đó là các lệnh trừng phạt, dẫn đến gián đoạn nguồn cung trong khi các quốc gia châu Á có nhu cầu nhập khẩu nguyên liệu rất lớn. Để đối phó các thách thức trên, giới chuyên gia cho rằng cần tập trung vào 4 nhóm giải pháp. Thứ nhất, xanh hóa Đông Nam Á. "Chúng ta cần hợp tác giải quyết những gián đoạn trong chuỗi cung ứng toàn cầu và duy trì một hệ thống thương mại mở, ổn định và dựa trên quy tắc" - tờ Bangkok Post dẫn lời bà Indranee Thurai Rajah, Bộ trưởng Thứ hai về Phát triển quốc gia và tài chính Singapore. Theo bà, việc tích hợp các giải pháp xanh sẽ giúp cải thiện năng suất và giải quyết các rủi ro khí hậu. Thứ hai, tận dụng các hiệp định thương mại tự do (FTA) mới mà nổi bật là Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), bao gồm 10 nước ASEAN cộng với Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Úc và New Zealand. Là FTA lớn nhất thế giới, RCEP chiếm 30% GDP toàn cầu, được dự báo sẽ bổ sung 263 tỉ USD vào tổng thu nhập thế giới và 2,6 triệu việc làm mới. Việt Nam là một trong những quốc gia sẽ được hưởng lợi lớn về việc làm. Thứ ba, cần hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ chuyển đổi số để thay đổi phương thức vận hành và thứ tư là phục hồi ngành du lịch vốn bị tổn thương nghiêm trọng do đại dịch. Anh Thư