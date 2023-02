Indonesia: Ép người yêu làm "chuyện ấy", thanh niên lãnh cái kết kinh hoàng

Nữ nghi phạm cắt đứt "của quý" của bạn trai (ảnh: Daily Mail)

Daily Mail hôm 27/2 đưa tin, GO (tên viết tắt của nạn nhân), 28 tuổi, đã bị bạn gái cắt đứt "của quý" tại một khách ở thành phố Sibolga, tỉnh Bắc Sumatra (Indonesia). Cảnh sát thành phố Sibolga cho biết, GO đã ép bạn gái phải “quan hệ” với anh ta. Khi AST (tên viết tắt của nữ nghi phạm) từ chối, GO dọa sẽ tung “clip nóng” của 2 người lên internet.

“Dựa theo lời khai của nghi phạm, cặp đôi đã yêu nhau khoảng 7 tháng. Họ hẹn gặp nhau tại một khách sạn. GO đòi quan hệ tình dục nhưng AST từ chối. GO dọa sẽ tung video quay cảnh 2 người làm tình lên internet. Khi chuẩn bị đi tắm, GO bị người yêu dùng dao cắt đứt 'của quý'”, ông Taryono Rajarja – cảnh sát trưởng thành phố Sibolga – cho biết.

Theo ông Rajarja, GO là người mang con dao vào khách sạn.

Evi Wahyuni ​​Sirega – nhân viên lễ tân khách sạn – cho biết, anh không nghe thấy tiếng cãi cọ nào từ căn phòng của GO và AST cho đến khi vụ việc xảy ra. AST là người yêu cầu anh Sirega gọi cấp cứu sau khi tấn công người yêu.

Khi các bác sĩ tới nơi, GO đã mất máu khá nghiêm trọng. Sirega nói rằng mình nghe thấy nhiều tiếng hét đau đớn từ phía nạn nhân.

Các nhân chứng khác cho biết, GO và AST đã yêu nhau hơn 6 tháng và chưa hề cãi vã.

Hiện GO đang được chăm sóc đặc biệt và vẫn chưa thể cung cấp lời khai cho cảnh sát. AST đang bị cảnh sát tạm giữ.

“Chúng tôi đang đợi GO hồi phục để lấy lời khai”, cảnh sát trưởng Rajarja cho hay.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/indonesia-ep-nguoi-yeu-lam-34-chuyen-ay-34-thanh-nien-lanh-cai-ket-kinh-hoang-a595600.html