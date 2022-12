Bà Pelosi ủng hộ lệnh cấm sử dụng TikTok trên thiết bị chính phủ

Ngày 16-12, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi ủng hộ luật cấm nhân viên chính phủ sử dụng mạng xã hội TikTok trên các thiết bị của chính phủ, theo hãng tin Reuters.

Phát ngôn viên của bà Pelosi cho biết bà ủng hộ việc đưa điều khoản về TikTok vào dự luật tài trợ chính phủ mà Hạ viện sẽ thông qua vào tuần tới.

Với sự ủng hộ của Pelosi và ông Kevin McCarthy - người đứng đầu đảng Cộng hòa tại Hạ viện, khả năng cao điều khoản này sẽ được thông qua tại Hạ viện.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi (D-CA) tại Điện Capitol ở thủ đô Washington D.C. (Mỹ) ngày 17-11. Ảnh: REUTERS

Trước đó, ngày 14-12, Thượng viện đã bỏ phiếu về dự luật cấm nhân viên chính phủ sử dụng ứng dụng TikTok trên các thiết bị nhà nước. Như vậy, nếu Hạ viện đồng ý với điều khoản trên thì chỉ cần vài thủ tục nhỏ dự luật này sẽ được trình lên Tổng thống Joe Biden để ký thông qua.

Thời gian gần đây, nhiều cơ quan bao gồm Nhà Trắng và Bộ Quốc phòng, Bộ An ninh Nội địa và Bộ Ngoại giao đã cấm TikTok trên các thiết bị do chính phủ sở hữu vì an ninh quốc gia. Các bang Alabama, Maryland, Oklahoma, South Carolina, South Dakota, Utah và Texas cũng có động thái tương tự.

Người phát ngôn Nhà Trắng Karine Jean-Pierre ngày 15-12 từ chối cho biết liệu ông Biden có ủng hộ luật cấm TikTok hay không. Bà nói: “Chúng tôi sẽ để Quốc hội xúc tiến quá trình của họ trước”.

Về phía TikTok, công ty này cho biết những lo ngại phần lớn được thúc đẩy bởi thông tin sai lệch.

Nếu được thông qua, luật mới sẽ không ảnh hưởng đến việc sử dụng TikTok trên các thiết bị thuộc sở hữu của công ty hoặc cá nhân ở Mỹ.

Tháng trước, bà Pelosi thông báo sẽ không tái tranh cử vị trí lãnh đạo đảng Dân chủ tại Hạ viện trong quốc hội khóa mới sau khi đảng Cộng hòa giành quyền kiểm soát Hạ viện sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Quốc hội khóa mới của Mỹ sẽ bắt đầu hoạt động vào tháng 1-2023.

Nguồn: https://plo.vn/ba-pelosi-ung-ho-lenh-cam-su-dung-tiktok-tren-thiet-bi-chinh-phu-post712604.htmlNguồn: https://plo.vn/ba-pelosi-ung-ho-lenh-cam-su-dung-tiktok-tren-thiet-bi-chinh-phu-post712604.html