Sai lầm muôn thuở của các cô nàng quanh năm mặc xấu

Thứ Ba, ngày 01/05/2018 08:04 AM (GMT+7)

Đã bao giờ bạn bắt gặp những cô nàng ăn vận sành điệu, nhưng chân lại mang một đôi giày nhìn thôi cũng biết "fake" chưa?

Mặc xấu từ bạn mà ra chứ chẳng phải do lỗi của ai!

Mặc xấu đôi khi không phải do hình thể, không phải do không đủ hầu bao mua quần áo chất lượng, mà mặc xấu đôi khi đến từ những lý do vô cùng đơn giản mà bạn cứ cố phớt lờ hết lần này qua lần khác:

1. Phụ kiện có bao nhiêu đeo mấy nhiêu

Phụ kiện thời trang mà nói hoàn toàn không phải một bài toán khó! Thậm chí muốn giải được bài toán ấy, bạn càng đau đầu, càng tham nhiều công thức thì lại càng không ra! Hãy dùng phụ kiện một cách thật nhẹ nhàng, tiết chế: đeo khuyên tai rồi thì thôi vòng cổ, mang kính râm rồi thì túi xách không có cũng được, đã có vòng tay thì chớ tham cả bộ nhẫn lỉnh kỉnh… Chỉ cần ý thức được cách thức tiết chế phụ kiện, chắc chắn bạn sẽ tránh được tới phân nửa tình huống mặc xấu đang mắc phải!

2. Cố gắng tỏ ra khác người

Ăn mặc có gu là tốt, nhưng sự khác biệt trước hết phải xuất phát từ việc phù hợp với bản thân thì mới tạo nên hiệu quả, chứ mà cứ khác biệt, một mình một kiểu nhưng đến chính bạn cũng không dám chắc đó có phải là phong cách mình thích, mình hợp hay không thì thật nguy hiểm!

Nếu bạn thấy mình hợp với váy áo điệu đà, đừng cố làm ra vẻ “ngầu” bằng cách cố nhét vào bộ suit; nếu bạn hợp với kiểu mạnh mẽ, bụi phủi, cứ mặc jeans rách, áo đinh tán chứ đừng tự “dìm” mình với những chiếc đầm lòe xòe, in ong in bướm làm gì, kẻo phản tác dụng đấy!

3. Mượn quần áo vô tội vạ

Có thể bạn muốn tiết kiệm tiền mua quần áo, phụ kiện bằng cách mượn tạm của cô bạn thân hay chị em họ hàng cho nhanh gọn. Nhưng bạn biết đấy, mỗi người sẽ có một số đo hình thể, phong cách và quan điểm thời trang khác nhau. Khi bạn mượn đồ của họ, liệu bạn có dám chắc đó là món sẽ phù hợp với phong cách của mình hay chỉ mượn vì nhìn chúng có vẻ vừa, có vẻ sẽ mặc được? Thêm vào đó, chưa chắc người cho mượn đã cảm thấy vui vẻ khi bạn hết lần này đến lần khác xài miễn phí đồ của họ đâu!

4. Quần áo xịn, phụ kiện nhái

Đã bao giờ bạn bắt gặp những cô nàng ăn vận sành điệu trên phố, nhưng chân lại mang một đôi giày mà chỉ nhìn thôi cũng biết là giày nhái của một thương hiệu nổi tiếng chưa? Hay là những chiếc túi xách logo chằng chịt nhưng chưa đến 2 giây cũng đủ nhận ra đó chỉ là sản phẩm nhái lại với giá chưa đến 1/100 hàng thật. Chính những món đồ ấy vô tình khiến bạn trông quê kệch, chơi trội nhưng trội chưa tới và khó có thể gọi là mặc đẹp.