IU diện trang phục lịch lãm như một quý ông trên ấn phẩm GQ Man Of The Year

Thứ Hai, ngày 30/11/2020 09:09 AM (GMT+7)

Nữ idol gây bất ngờ khi xuất hiện trên bìa GQ Hàn số cuối năm với chủ đề Man Of The Year, cô có bộ ảnh diện trang phục lịch lãm, bên cạnh các quý ông nổi tiếng của showbiz Hàn là Rain và Lee Dong Wook.

GQ là một tạp chí dành cho nam giới rất nổi tiếng trên thế giới, ấn phẩm có nội dung về thời trang, phong cách sống, công nghệ, du lịch, giải trí, ẩm thực… Hằng năm cứ đến tháng cuối năm, tạp chí này thường sẽ xuất bản ấn phẩm với nội dung về Men of The Year (Những Người Đàn Ông của Năm).

Trong ấn phẩm số tháng 12 của GQ Hàn, tạp chí đã chọn ra 5 ngôi sao nổi bật để đưa lên 5 phiên bản bìa, trong đó 4 phiên bản là sao nam (như mọi khi), và thật bất ngờ, người còn lại chính là IU, nữ nghệ sĩ được yêu thích hàng đầu của showbiz Hàn.

Trên phiên bản bìa của các sao nam đều có dòng chữ Men of The Year, riêng của IU là dòng chữ Woman of The Year.

Trang phục IU mặc trong loạt hình chụp cho GQ lần này vẫn là những thiết kế của GUCCI - hãng thời trang xa xỉ mà cô làm đại sứ thương hiệu. Tất cả các thiết kế đều nằm trong BST GUCCI Resort 2021.

Dường như để tạo phong cách phù hợp với chủ đề của tạp chí, IU mặc đồ rất thanh lịch, thậm chí có món đồ là trang phục dành cho nam giới.

IU có vẻ đẹp mềm mại, nhẹ nhàng và cực kỳ nữ tính, cho dù diện đồ phong cách có phần lịch lãm, cô vẫn khoe được nhan sắc dịu dàng của mình.

IU nổi tiếng là một nghệ sĩ vô cùng tài năng, cô không chỉ có giọng hát ngọt ngào, IU còn là một nhạc sĩ, cô tự sáng tác rất nhiều ca khúc cho chính mình. Không chỉ hoạt động trong K-Pop, IU còn lấn sân sang điện ảnh và để lại nhiều sự ngưỡng mộ với khán giả.

Cô là một nghệ sĩ không chỉ được lòng công chúng, mà còn là “thần tượng” của khá nhiều nam idol, trong đó có những nam idol hàng đầu K-Pop như Jung Kook (BTS). Năm vừa rồi, IU cũng có màn hợp tác vô cùng thành công với một thành viên của BTS là SUGA trong ca khúc Eight.

