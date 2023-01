Givenchy Xuân Hè 2023 kết hợp hoàn hảo cùng nghệ sĩ Alkaline

Tại đây, Givenchy tiếp tục khám phá mối liên hệ sâu sắc của nhà mốt với âm nhạc bằng cách cho phép Alkaline mặc mọi món đồ như trong cuộc sống hàng ngày của mình. Đặt tính xác thực lên hàng đầu, thương hiệu có vẻ sẽ truyền cảm hứng cho những người khác bằng tính cách dễ dãi của Alkaline.

Người nghệ sĩ tạo ra sự thay đổi của riêng mình trong bộ sưu tập SS23 của Givenchy, thể hiện thái độ kín đáo khi diện áo khoác ngoài cao cấp và bộ đồ thể thao in hình rằn ri với chi tiết “ripped and repaired”. Tinh thần tràn đầy năng lượng được thể hiện thông qua các tư thế tạo dáng đa dạng, tự hào với trang phục lấy cảm hứng từ phong cách đường phố kết hợp với đường cắt may tinh xảo. Áo khoác mô tô bằng da màu trắng và đen được tạo điểm nhấn bằng các biểu tượng của Givenchy và kết hợp với quần ống rộng để có một vẻ ngoài hoàn chỉnh.

Ở những nơi khác, nhạc sĩ người Jamaica kết hợp với khăn rằn tiêu chuẩn, mũ len và phong cách kính tương lai của Givenchy. Giày dép mang phong cách mới của thương hiệu cũng được giới thiệu, đi kèm với những chiếc mũ kiểu dáng đẹp mang đến góc nhìn thể thao.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/givenchy-xuan-he-2023-ket-hop-hoan-hao-cung-nghe-si-alkaline-a591153....Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/givenchy-xuan-he-2023-ket-hop-hoan-hao-cung-nghe-si-alkaline-a591153.html