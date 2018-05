Huyền My gây bất ngờ khi chính thức làm biên tập viên VTV

Thứ Tư, ngày 09/05/2018 17:45 PM (GMT+7)

Huyền My sẽ dẫn chương trình chính luận trực tiếp, độc lập, tự biên tập, tổng hợp nội dung mà không hề có người soạn sẵn.

Á hậu Huyền My vừa lọt top 64 Hoa hậu của các hoa hậu thế giới năm 2017

Vừa lọt top 64 "Hoa hậu của các hoa hậu thế giới năm 2017", Huyền My liền gây bất ngờ khi tiết lộ chính thức đầu quân cho VTV24 - làm biên tập viên dẫn bản tin chính luận. Chương trình được phát trực tiếp lúc 10 giờ sáng, dự kiến lên sóng trong một hai tháng tới đây.

Á hậu Việt Nam 2014 chia sẻ: "Bên VTV đặt vấn đề hợp tác, để My dẫn chương trình chính luận từ cách đây 2-3 năm. Tuy nhiên, lúc đó My mới thi xong Hoa hậu Việt Nam nên còn rất nhiều hoạt động trong khuôn khổ dành cho thí sinh lọt top 3. Thêm vào đó, My cũng muốn có thêm thời gian để tích lũy kinh nghiệm. Vì thế, My xin tạm khất lại và đợi thời điểm chín muồi. Hiện nay thời điểm đó có lẽ đã đến, My quyết định đầu quân cho VTV."

Gia đình hết sức ủng hộ quyết định này của Huyền My. Rẽ hướng sang vai trò mới, á hậu sẽ phải cân đối nhiều hơn về thời gian và các lịch trình hoạt động khác. Tuy nhiên, người đẹp sẽ ưu tiên hết sức cho công việc của nhà đài. Huyền My cho rằng bản thân sẽ làm tốt, kinh nghiệm đi thi sắc đẹp, thường xuyên xuất hiện ở chốn đông người cũng là yếu tố giúp cô tự tin làm MC truyền hình.

Á hậu cho hay: "My chưa làm nên chưa biết phải đương đầu khó khăn gì, chỉ có cố gắng thôi và được anh chị tiền bối chỉ bảo. Nói chung tâm lý rất thoải mái. Với My, được làm cho VTV là một vinh dự lớn. Xuất phát điểm của My là học thiết kế thời trang nhưng trong 4 năm qua, My cũng đã làm MC cho nhiều chương trình khác nhau, cả trên truyền hình lẫn thực tế. Từ đó, My tích lũy được những kinh nghiệm nhất định."

Hình ảnh xinh đẹp của Huyền My tại các sự kiện giải trí

Chương trình mà Á hậu Huyền My dẫn mang tính chất chính luận, khác hẳn các chương trình giải trí showbiz về cả nội dung lẫn phong cách thực hiện. Người đẹp hiện đang được nhà đài cũng như các anh chị đi trước chỉ dẫn nhiệt tình để có thể sớm thạo việc.

Huyền My sẽ dẫn bản tin độc lập, tự biên tập, tổng hợp nội dung mà không hề có người soạn sẵn. Công việc yêu cầu lượng thu nạp thông tin lớn và chắt lọc kỹ càng. Cô phải thường xuyên tìm đọc và nắm bắt các sự kiện kinh tế, chính trị, xã hội nóng để đưa vào bản tin. Hơn thế, vì dẫn sóng trực tiếp nên người đẹp phải tập dượt trơn tru mọi lời nói trước khi ghi hình để tránh sai sót.

Bên cạnh công việc của nhà đài, Huyền My vẫn song song thực hiện các kế hoạch dài hơi đã ấp ủ từ lâu như thực hiện dự án kinh doanh thời trang và làm đại sứ thương hiệu. Do công việc bên VTV không bắt buộc làm cả tuần 24/7 và chương trình lên sóng trực tiếp nên không tốn nhiều thời gian.

Trước nay, Huyền My luôn có ý thức cao trong việc giữ gìn hình ảnh trước công chúng. Bây giờ đảm nhiệm thêm vai trò mới - dẫn chương trình tại đài truyền hình quốc gia nên cô càng chú trọng việc này hơn. Trước khi ký kết một hợp đồng quảng cáo, đại sứ dài hơi, người đẹp cần thông báo trước với nhà đài để hai bên cùng sắp xếp công việc. Thời gian này, cô tập trung vào các dự án lớn, chọn lọc hơn các sự kiện có thể góp mặt.

Là một người bận rộn, Huyền My may mắn có bố mẹ luôn đồng hành. Bố là người giúp cô sắp xếp lịch trình, trong khi đó mẹ luôn là người xuất hiện bên cạnh á hậu ở mọi sự kiện, hoạt động dù trong nước hay nước ngoài, lo phần trang phục, trang điểm cho cô.

Thời gian qua, Huyền My thử sức với vai trò người mẫu, diễn viên, đại sứ thương hiệu... và bây giờ là biên tập viên dẫn sóng truyền hình trực tiếp