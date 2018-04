Tuyên dương các HEAD xuất sắc trong Hoạt động Đào tạo Lái xe an toàn Quý I/2018

Thứ Ba, ngày 17/04/2018 14:00 PM (GMT+7)

Nhằm ghi nhận những đóng góp của các cửa hàng trong hoạt động đào tạo LXAT, Honda Việt Nam xin tuyên dương các HEAD có hoạt động tích cực nhất của quý I năm 2018 tại 3 miền Bắc – Trung - Nam.

Là một trong những nhà sản xuất ô tô, xe máy hàng đầu tại Việt Nam, bên cạnh việc nỗ lực tạo ra những sản phẩm an toàn và chất lượng phục vụ nhu cầu đi lại hàng ngày của người dân cả nước, Công ty Honda Việt Nam (HVN) luôn tiên phong trong việc triển khai mạnh mẽ các hoạt động hướng dẫn LXAT cho mọi người dân tham gia giao thông an toàn.

HEAD Hồng Đức (Hậu Giang) tổ chức các lớp học về ATGT cho các em học sinh

HVN đã phối hợp cùng 769 Cửa hàng Bán xe và Dịch vụ do Honda Ủy nhiệm (HEAD) trên toàn quốc thường xuyên thực hiện hàng loạt các chương trình tuyên truyền và hướng dẫn Lái xe an toàn (LXAT) trên khắp các địa phương của cả nước. Nhằm ghi nhận những đóng góp của các cửa hàng trong hoạt động đào tạo LXAT, Honda Việt Nam xin tuyên dương các HEAD có hoạt động tích cực nhất của quý IV năm 2017 tại 3 miền Bắc – Trung - Nam.

Với sự tích cực triển khai các chương trình, chỉ trong ba tháng 1, 2 và 3 năm 2018, hoạt động LXAT của Honda Việt Nam và các HEAD thực sự sôi nổi với sự gia tăng mạnh mẽ cả về số lượng chương trình và số học viên được đào tạo. Theo đó, trong Quý I, đã có 1.262 chương trình được tổ chức cho 332.586 học viên cả nước. Trong tổng số 518 HEAD tham gia các hoạt động LXAT tại phía Nam đã có 516 chương trình (chiếm 40%) với 129.504 học viên (chiếm 39%). Trong khi đó, tại miền Bắc, có 522 chương trình (chiếm 41%) được tổ chức cho 153.350 khách hàng (chiếm 46%) và tại miền Trung, có 224 chương trình (chiếm 19%) được tổ chức cho 49.732 người (chiếm 15%).

HEAD Khâm Huế (Thanh Hóa) tổ chức hướng dẫn trực tiếp LXAT cho các em học sinh

Tại khu vực phía Bắc, HEAD Khâm Huế #3 tại Thanh Hóa là HEAD có hoạt động LXAT tích cực nhất quý I/2018 với 7.832 khách hàng và học sinh, sinh viên. Tại miền Trung, HEAD Lộc Thịnh #3 thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục nhất quý với 3.005 học sinh trung học phổ thông và người dân địa phương. Xuất sắc nhất quý I/2018 tại khu vực phía Nam là HEAD Hồng Đức #5 thuộc tỉnh Hậu Giang khi triển khai 17 chương trình cho 4.971 khách hàng.

Bên cạnh các hoạt động tư vấn tại cửa hàng bao gồm tư vấn lái xe an toàn trước khi giao xe (PDSA) và hướng dẫn luyện tập kỹ năng tham gia giao thông an toàn, trải nghiệm qua các tình huống giao thông trên máy tập lái xe (RT) thì các HEAD còn tích cực phối hợp với Honda Việt Nam để triển khai các chương trình đào tạo trong trường học dành cho học sinh tiểu học và trung học phổ thông, phối hợp với các tổ chức Đoàn đội địa phương nhằm phổ biến kiến thức và luyện tập kỹ năng điều khiển phương tiện giao thông cho Đoàn viên thanh niên. Những kết quả đạt được không chỉ thể hiện nỗ lực to lớn, mà còn là cam kết của mỗi HEAD trong việc góp phần nâng cao ý thức tham gia giao thông của người dân địa phương, tạo dựng một cộng đồng giao thông lành mạnh và an toàn.

HEAD Lộc Thịnh (Thừa Thiên Huế) tích cực tổ chức các chương trình hướng dẫn LXAT cho các em học sinh

Honda Việt Nam xin tuyên dương các HEAD xuất sắc nhất trong tháng 01, 02 và 03 Quý I năm 2018 trong hoạt động LXAT: