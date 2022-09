Ford Territory lộ giá bán từ 830 triệu đồng tại Việt Nam

Mẫu xe hoàn toàn mới Ford Territory 2023 nhận được sự quan tâm rất lớn của người dùng Việt Nam, bởi từ rất lâu Ford Việt Nam bỏ hẳn phân khúc CUV cỡ C để phát triển các dòng xe lớn hơn, cũng như các dòng xe thương mại. Tuy nhiên, mức giá hé lộ trên Hội Ford Territory Việt Nam có thể khiến cộng đồng yêu thích mẫu xe này nản lòng.

Thời gian gần đây, rất nhiều thông tin hé lộ về mẫu xe mới này được khách hàng quan tâm. Qua những thông tin và hình ảnh được đăng tải có thể thấy ngoại thất, Ford Territory có cụm đèn chiếu sáng LED phía trước, đèn định vị ban ngày LED, đèn hậu LED, mặt ca-lăng lưới tổ ong cùng bộ mâm 5 chấu kép 19 inch trên bản cao cấp nhất.

Khoang nội thất có thiết kế khá hiện đại, nổi bật với màn hình giải trí 12.3 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, điều hoà tự động 2 vùng, tính năng lọc không khí, cần số dạng núm xoay, phanh đỗ điện tử, cửa sổ trời toàn cảnh, ghế bọc da chỉnh điện có tích hợp chức năng làm mát. Cốp mở điện, hỗ trợ mở đá cốp rảnh tay.

Territory tại Việt Nam dùng động cơ Ecoboost, dung tích 1.5L tăng áp, kết hợp hộp số 7 cấp. Ngoài ra, Ford vẫn chưa công bố thông số chi tiết của động cơ này. Xe có chế độ tự động dừng tắt máy cùng 4 chế độ lái gồm Thông thường, Tiết kiệm, Thể thao và Đồi núi. Hệ thống treo phía sau là độc lập đa liên kết.

Ford Territory 2023 sẽ sở hữu gói công nghệ an toàn cao cấp Ford Co-Pilot 360 với hàng loạt tính năng hiện đại như hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo điểm mù, cảnh báo lệch làn đường, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo va chạm phía trước, kiểm soát hành trình thích ứng, phanh khẩn cấp, hỗ trợ lái xe khi tắc đường...

Mẫu xe này được kỳ vọng sẽ có thêm những công nghệ an toàn thông minh để cạnh tranh các đối thủ trong phân khúc C. Hiện tại, Mazda CX-5, Honda CR-V, Hyundai Tucson và Kia Sportage cũng đều có nhiều công nghệ an toàn hiện đại.

Mức giá này ngay lập tức nhận được nhiều bình luận tiêu cực của các thành viên như vỡ mộng, chát quá, giá cao, quay xe... Điều này tương đối dễ hiểu khi các thông tin dự đoán trước đó cho rằng giá xe chỉ từ 799 triệu đồng.

Ford Territory phân phối chính hãng với 3 phiên bản và có mức giá bán lần lượt:

Phiên bản Giá bán (triệu đồng) Ford Territory Trend 830 Ford Territory Titanium 930 Ford Territory Titanium X 965

