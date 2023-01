Người mẫu nhí 7 tuổi tỏa sáng trên sàn diễn với thần thái chuyên nghiệp

Mẫu nhí Mộc Trà tên đầy đủ là Nguyễn Hương Mộc Trà sinh năm 2016 tại Phú Diễn (Hà Nội). Tuy chỉ mới 7 tuổi nhưng Mộc Trà catwalk không thua kém mẫu nhí nào cùng phong cách tạo dáng chuyên nghiệp.

Dù mới “debut” nghề mẫu nhí chưa lâu, Mộc Trà đã sở hữu hàng loạt giải như: Giải người mẫu nhí 2019, Quán quân ngôi sao nhí thành phố năm 2021. Đặc biệt nhất, với thần thái cùng phong cách tạo dáng cá tính, Mộc Trà nổi bật tại Fashion show “Thiên thần nhí - Hội tụ và tỏa sáng” lần thứ 9. Vì thế, cô bé Mộc Trà được xướng tên với giải thưởng Best kid model of the year (Mẫu nhí xuất sắc nhất của năm).

Cùng với đó, Mộc Trà còn là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình khi tham gia nhiều chương trình quảng cáo, gameshow thực tế như: Hội sách Hà Nội, Lấp lánh ước mơ của Hà Nội, Ước mơ của làng trẻ SOS…

Được biết, ba mẹ của bé luôn tạo điều kiện cho con gái mình được tiếp xúc với thế giới, được thỏa sức trải nghiệm để giao tiếp tốt hơn, tự tin khi đứng trước đám đông và thực hiện ước mơ của bản thân. Cô bé luôn được bạn bè và những người xung quanh yêu mến nhờ nét ngây ngô, lễ phép và rất ngoan ngoãn.

Chia sẻ về cô học trò bé nhỏ của mình, siêu mẫu Đình Quyền tự hào khi Mộc Trà là gương mặt quen thuộc với làng thời trang nhí miền Bắc.

“Một điểm khác biệt lớn giúp Mộc Trà sớm bộc lộ tố chất là sinh ra và lớn lên trong gia đình có mẹ làm về thời trang. Vì thế, ngoài những kĩ năng đỉnh cao về catwalk và posing, con còn được nhiều người biết đến bởi gout ăn mặc cũng như là phong cách. Những giải thưởng cho đến hiện nay của con, không chỉ là công sức của cá nhân, mà còn là nỗ lực của mẹ và ekip phía sau. Tôi tin chắc rằng, với những điều kiện này, con luôn giữ vững phong độ và có nhưng bước tiến dài hơn nữa”, Đình Quyền chia sẻ về cô học trò nhỏ.

