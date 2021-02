- Võ Ngọc Trâm thường nhận lời làm người mẫu ảnh theo concept như thế nào? Concept nào bạn đặc biệt yêu thích cũng như có concept nào chắc chắn bạn sẽ không nhận lời chụp hình? Mong bạn tiết lộ chiều cao, cân nặng và số đo hiện tại.

Nếu nhận lời, mình sẽ chuộng những style như áo dài, style dễ thương bánh bèo mơ mộng. Những concept gợi cảm quá thì mình không chụp, đặc biệt là chụp concept trên giường thì mình không thích. Mình cao 1m64 nặng 45 kg và số đo hiện tại 90 - 56 - 96 cm.

- Sắp tới là Tết Nguyên Đán, Võ Ngọc Trân thường mặc những bộ trang phục như thế nào trong dịp này. Trong ba ngày Tết bạn dự định sẽ diện những bộ đồ ra sao?

Mình sẽ mặc áo dài vì mẹ mình may cho mình tới 5 bộ. Năm nay mình dự định sẽ may thêm áo bà ba với tứ thân. Trong dịp này thì mình chuộng đồ màu đỏ, hơi mê tín chút tại mình nghĩ cho cả năm được may mắn.