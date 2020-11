Show thời trang nội y sau đại dịch Covid 19 của Rihanna gây tranh cãi

Chủ Nhật, ngày 11/10/2020 10:30 AM (GMT+7)

Nằm trong khuôn khổ của Tuần lễ thời trang New York Xuân Hè 2020, show diễn nội y Savage X Fenty của Rihanna đã gây tiếng vang lớn trong giới mộ điệu nhưng cũng không tránh khỏi nhiều tranh cãi.

Show thời trang nội y Savage X Fenty của Rihanna quy tụ toàn những gương mặt lão làng, nổi tiếng trong làng mẫu, điển hình như chị em nhà Hadid.

Bê bối xung quanh show nội y Sauvage X Fenty

Kể từ cuối năm 2018, nữ ca sĩ Rihanna đã khiến cho những tín đồ thời trang “đứng ngồi không yên” khi liên tục cho ra mắt những dòng sản phẩm nội y cao cấp dành cho phái đẹp. Thực tế trên thị trường có rất nhiều các hãng nội y nổi tiếng khác nhau, do vậy để khẳng định được vị thế thì buộc Rihanna phải "chơi lớn", tạo dựng hình ảnh thương hiệu nội y của mình theo cách độc và lạ.

Không đi theo lối mòn sử dụng các hình thức quảng cáo truyền thống và thuyết phục người tiêu dùng, Rihanna chọn cách tổ chức hẳn một show diễn nội y lớn mang tên Savage X Fenty, trình diễn âm nhạc, vũ đạo, catwalk trên sân khấu, đồng thời quy tụ toàn những khách mời đình đám, có tên tuổi trong làng mốt. Show diễn này đã diễn ra được 2 năm, nằm trong khuôn khổ của Tuần lễ thời trang New York, phát sóng trực tuyến qua nền tảng Amazon Prime. Đây là show diễn ấn tượng dành được nhiều sự quan tâm nhất của làng thời trang sau khoảng thời gian toàn thế giới rơi vào cảnh nhiễu loạn vì đại dịch Covid 19.

Savage X Fenty là đứa con tinh thần mà giọng ca "Love the way you lie” đã thai nghén từ rất lâu.

Buổi biểu diễn nội y tuy thành công và tạo dựng được tiếng vang nhưng cũng không thể tránh khỏi những sự soi xét, chỉ trích từ nhiều bộ phận khán giả. Cụ thể là mới đây, ban tổ chức bị “ném đá” gay gắt vì một bài hát trong đêm diễn hôm đó sử dụng sample có lời là Hadith – một bản ghi chép những lời dạy của nhà tiên tri Muhammad trong đạo Hồi. Mà đối với những người Hồi giáo thì Hadith rất linh thiêng và cao quý, chỉ đứng sau Kinh Qur’an, không được phép đem lên một show diễn đồ lót đầy phóng túng và thác loạn như Savage X Fenty.

Hơn nữa, cái bóng của đế chế Victoria’s Secret show là quá lớn và hướng đến vẻ đẹp thiên thần, gợi cảm vừa đủ nên dư luận có xu hướng đối chiếu, chỉ trích Savage X Fenty nổi loạn quá đà, đi ngược lại với những chuẩn mực truyền thống và thậm chí là trang phục có nhiều phần hư hỏng, dâm dục. Đáp trả lại những bình luận gay gắt của antifan, Rihanna khẳng định thời trang của mình không có khái niệm thanh lịch mà bản chất của nó chính là hướng đến công chúng những hình ảnh về quý cô mạnh mẽ, nổi loạn, sẵn sàng phá bỏ mọi giới hạn.

Show nội y của Rihanna bị đánh giá là “xôi thịt” quá đà.

Sau khi dính scandal xúc phạm tín đồ Hồi giáo, Rihanna đã chính thức lên tiếng xin lỗi thông qua chức năng story của Instagram. Quan điểm của cô rất rõ ràng, cái gì sai thì sẽ sửa còn bảo cô kìm hãm sự phóng túng trong show diễn của mình thì là điều khó xảy ra.

Mở ra cuộc cách mạng mới cho thời trang nội y?

Trước những nghi vấn xung quanh việc show thời trang nội y đắt nhất hành tinh – Victoria’s Secret dừng phát hành vì rating sụt giảm, nhiều người cho rằng đây là cơ hội tốt để Rihanna đi trên con đường trở thành thống lĩnh mảng nội y xứ cờ hoa.

Vốn dĩ dòng thời trang Savage X Fenty có hướng đi riêng rất rõ ràng, gần gũi với mọi đối tượng tiêu dùng trên thế giới và hoàn toàn không phân biệt sắc tộc, màu da và tỉ lệ cơ thể béo gầy. Tuyên ngôn thời trang mà cô muốn nhấn mạnh ở đây rằng dù bạn có thanh mảnh hay có thân hình ngoại cỡ thì bạn vẫn rất đẹp khi tự tin mặc nội y. Đó là khoảnh khắc mà bạn có thể cảm nhận được bản thân mình vô cùng quyến rũ và quyền lực, không cần bận tâm tới ánh nhìn và sự chỉ trỏ của những người xung quanh. Chính hướng đi khôn ngoan và thông điệp dễ tạo sự đồng cảm mà thương hiệu nội y của Rihanna đã đạp lên trên dư luận, tạo dựng được chỗ đứng nhất định trong làng mộ điệu.

Trang phục nội y là một trong những món đồ thời trang không thể thiếu đối với bất kể đối tượng chị em phụ nữ nào. Sự gần gũi và không phân biệt đối tượng tiêu dùng là điểm cộng lớn nhất của Savage X Fenty.

Tương lai không ai nói trước được điều gì nhưng khả năng Savage X Fenty vượt Victoria’s Secret, chiếm lĩnh vị thế độc quyền đồ nội y ở Mỹ hoàn toàn có thể xảy ra.

Nguồn: http://danviet.vn/show-thoi-trang-noi-y-sau-dai-dich-covid-19-cua-rihanna-gay-tranh-cai-502020111010291642.htm