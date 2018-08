Học sinh hiếu học tỉnh Long An nhận học bổng 1,6 tỉ đồng

Thứ Hai, ngày 20/08/2018 10:00 AM (GMT+7)

Ngày 15 tháng 8 năm 2018 vừa qua, tại Hội trường thống nhất tỉnh Long An, 61 Nguyễn Huệ, P2, TP Tân An, Long An, công ty 4 Oranges phối hợp với Hội khuyến học tỉnh Long An trao 400 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học thuộc 15 huyện thị trong tỉnh Long An năm học 2018.

Chương trình có sự tham gia của lãnh đạo tỉnh Long An; đại diện cấp cao của nhà tài trợ Công ty 4 Oranges Co., Ltd, Tổng Lãnh Sự quán Thái Lan và các cơ quan thông tấn, báo đài. Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao tặng 400 suất học bổng, trong đó có 300 suất 3.000.000 đồng và 100 suất trị giá 5.000.000 đồng kèm theo các phần quà ý nghĩa là 400 mũ bảo hiểm và 400 ba lô học sinh với tổng kinh phí hơn 1,6 tỷ VNĐ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự quan tâm của công ty 4 Oranges Co., LTD đối với công tác giáo dục, giúp đỡ các em học sinh khó khăn có điều kiện tiếp tục đến trường, góp phần cùng chung tay giảm bớt khó khăn cho tỉnh. Đồng chí hy vọng, công ty 4 Oranges Co., LTD ngày càng phát triển, tiếp tục đồng hành cùng với tỉnh và có nhiều đóng góp cho công tác giáo dục của địa phương nhằm mang lại những điều tốt đẹp cho thế hệ tương lai của tỉnh cũng như đất nước; đồng thời yêu cầu các em học sinh sau khi được nhận học bổng cần cố gắng, nỗ lực nhiều hơn nữa, vượt qua khó khăn, trở thành người có ích trong tương lai...

Chủ tịch Công ty 4 ORANGES CO., LTD - Ông SMIT CHEANCHARADPONG lên trao học bổng cho các học sinh có kết quả học tập xuất sắc tại tỉnh Long An.

Được biết, đây là lần thứ 11 liên tiếp từ năm 2007 đến nay, Công ty 4 Oranges Co., LTD đã tổ chức trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học tỉnh Long An với hơn 4.700 suất học bổng & 4.700 mũ bảo hiểm, ba lô học sinh được trao tặng đến các em học sinh Tỉnh Long An, tổng kinh phí đã trao trên 12 tỷ đồng. Ông Smit Chea, chủ tịch HĐQT công ty 4 Oranges Co., LTD cho biết: “Chúng tôi mong muốn sẻ chia bớt phần nào những khó khăn của các em, động viên các em trên con đường học tập để trở thành những chủ nhân tương lai của đất nước”.

“Hy vọng, học bổng do công ty 4 Oranges Co., LTD tài trợ sẽ còn được tiếp tục trao tặng đến nhiều em học sinh hiếu học hơn nữa, giúp cho xã hội chúng ta có được nguồn nhân lực chất lượng tốt đóng góp vào quá trình phát triển của tỉnh nhà nói riêng và của nước Việt Nam nói chung”. Bà Ureerat Ratanaprukse -Tổng Lãnh Sự Thái Lan chia sẻ.

Kết thúc chương trình, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An cũng đã tặng Bằng khen cho tập thể các lãnh đạo Công ty 4 Oranges Co., LTD vì thành tích đóng góp trong công tác vận động tài trợ học bổng cho học sinh hiếu học năm 2018 -2019.

Đại diện của Công ty 4 Oranges Co., Ltd lên trao học bổng cho các học sinh có kết quả học tập xuất sắc tại tỉnh Long An.

Trong suốt những năm qua, bên cạnh việc thực hiện hoạt động tài trợ học bổng cũng như hỗ trợ phát triển thế hệ trẻ nói riêng, Công ty 4 Oranges Co., LTD còn thực hiện rất nhiều hoạt động vì cộng đồng tại Việt Nam, như tài trợ xây nhà tình thương cho hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, thông qua chương trình Nâng Cánh Ước Mơ, Chuyến Xe Nhân Ái do nhãn hàng Expo tài trợ phát trên kênh truyền hình Vĩnh Long.

Đến nay Công ty 4 Oranges Co., Ltd đã trao tặng trên 400 căn nhà thông qua chương trình Nâng cánh ước mơ phát trên truyền hình Việt Nam VTV8 Đà Nẵng. Trước đó, Công ty 4 Oranges Co., Ltd cũng đã tài trợ các hoạt động mổ tim cho trẻ em nghèo bệnh tim bẩm sinh, ủng hộ chương trình mổ mắt miễn phí đem lại ánh sáng cho người mù nghèo tại TP HCM, xây dựng bệnh xá và chung tay cứu trợ đồng bào miền Trung v.v,…