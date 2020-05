Thần tiên tỷ tỷ Lưu Diệc Phi, Angelababy đều bị dìm bởi loạt tạo hình thảm họa này

Đây có lẽ là những tạo hình mà dàn mỹ nhân Hoa ngữ không muốn nhớ đến trong sự nghiệp của mình.

Mới đây, truyền thông Trung Quốc đưa tin bộ phim cổ trang "Đại Minh phong hoa" do Thang Duy cùng Chu Á Văn đóng chính vừa ra mắt. Dù được đánh giá cao về khả năng diễn xuất nhưng nhiều khán giả lại bày tỏ sự thất vọng bởi tạo hình của Thang Duy. Vì kiểu tóc vén cao để lộ nhiều khuyết điểm trên gương mặt của Thang Duy. Trong nhiều phân cảnh, nhân vật Tôn Nhược Vi (Thang Duy) còn xuất hiện với tạo hình phờ phạc, kém tươi tắn.

Trước Thang Duy, không ít mỹ nhân Hoa ngữ cũng từng bị dìm bởi tạo hình thảm họa. Lưu Diệc Phi được mệnh danh là "Thần tiên tỷ tỷ" bởi gương mặt xinh xắn, dịu dàng, thanh tao như tiên nữ nhưng trong bộ phim "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa" phiên bản điện ảnh, nữ diễn viên bị chê xấu bởi tạo hình rườm rà, thừa thãi. Đặc biệt là bộ trang phục trong hôn lễ với Thái tử Dạ Hoa (Dương Dương). Chiếc mũ đội đầu của Bạch Thiển bị cư dân mạng mỉa mai rằng trông không khác gì "mâm ngũ quả". Còn chiếc váy khoét ngực sâu cũng để lộ nhược điểm vai xuôi của Lưu Diệc Phi.

Trong phim "Hậu cung Như Ý Truyện", tạo hình của Châu Tấn cũng là đề tài được bàn tán sôi nổi của cư dân mạng Trung Quốc. Châu Tấn đã ngoài 40 tuổi nhưng khi hóa thân vào nhân vật Thanh Anh ở thời điểm 16-17 tuổi, nữ diễn viên xuất hiện trong những bộ trang phục có màu sắc sến sẩm, điệu đà không hợp với gương mặt. Không những thế, những màu sắc có phần sến sẩm cũng khiến khán giả lắc đầu ngán ngẩm vì nhạt nhẽo, đơn điệu. Không riêng gì cô, tạo hình của những diễn viên khác trong phim như Hoắc Kiến Hoa, Đổng Khiết... cũng đón nhận luồng dư luận tiêu cực vì bị chê đơn điệu, sến.

Trần Nghiên Hy cũng từng nhận về nhiều ý kiến trái chiều với tạo hình Tiểu Long Nữ trong "Tân thần điêu đại hiệp". Với nhiều khán giả yêu mến bộ phim đều quen thuộc với hình ảnh Tiểu Long Nữ trong bộ áo trắng tinh khôi và mái tóc dài thướt tha. Thế nhưng, hình ảnh Tiểu Long Nữ Trần Nghiên Hy với gương mặt bầu bĩnh, làn da nhợt nhạt cùng kiểu tóc vén cao hai bên khiến khán giả bật cười và đặt biệt danh "Cô Cô đùi gà". Cô bị nhận xét là kém sắc hơn cả dàn nữ phụ như Mao Hiểu Đồng, Trương Hinh Dư.

Xinh đẹp như Angelababy cũng bị dìm thê thảm với tạo hình trong bộ phim điện ảnh "Địch Nhân Kiệt". Bộ trang phục hở hang, chiếc mạng che mặt khiến khán giả không hiểu nữ diễn viên muốn mang đến hình ảnh gợi cảm hay phản cảm.

Cũng trong phim này, tạo hình Võ Tắc Thiên của Lưu Gia Linh bị phê phán là xuyên tạc lịch sử. Thậm chí có nhiều người còn nhận xét tạo hình của nữ diễn viên theo phong cách Nhật Bản nhiều hơn là Trung Quốc.

Năm 2013, tạo hình của Triệu Lệ Dĩnh trong Truy ngư truyền kỳ cũng bị chê xấu thậm tệ. Trong phim, cô sắm vai cá chép tinh Hồng Lăng, xuất hiện với tạo hình lòe loẹt, trên mí mắt còn có hai chấm đỏ, nhiều người không khỏi thắc mắc về công dụng của nó.

Năm 2017, phim truyền hình "Phượng tù hoàng" do biên kịch Vu Chính sản xuất bị công chúng Trung Quốc la ó vì tạo hình nhân vật xuyên tạc lịch sử. Theo đó, nhân vật Sở Ngọc do Quan Hiểu Đồng đảm nhận xuất hiện với mái tóc bị ví như chiếc máy may, trông khá nặng nề và rườm rà.

Diễn xuất của Dương Mịch trong "Liêu Trai Chí Dị" được đánh giá cao, nhưng điều đó cũng không thể che lấp được tạo hình rễ cây kì quặc này.

Tạo hình công chúa Kiến Ninh trong "Lộc đỉnh ký" do nữ diễn viên Thư Sướng đảm nhận cũng gây nhiều tranh cãi. Không chỉ thiết kế mũ cách cách cồng kềnh, rườm rà, mà đến hình ảnh diện yếm như crop-top khiến nhân vật này trở thành thảm họa về tạo hình trên màn ảnh Hoa ngữ.

Thư Sướng có lẽ muốn quên đi tác phẩm "Thiên Long Bát Bộ" nhất trong sự nghiệp của mình! Bởi stylist của bộ phim này đã khiến cô "Thị Nở" hóa như thế này đây!

