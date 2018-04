Only C, Justa Tee, Orange, cùng Lip B mang loạt hit khuấy động Phố hàng nóng

Thứ Ba, ngày 17/04/2018 14:02 PM (GMT+7)

Với sự tài trợ của nhãn hàng Dr Thanh, thử thách “Chơi hàng nóng mà vẫn tươi” chính thức có màn chào sân đầy ấn tượng tại TPHCM, thu hút sự quan tâm tham dự của hàng chục ngàn khán giả. Đặc biệt phải kể đến sân khấu chương trình nóng cuồng nhiệt những bản remix cực đỉnh từ dàn ca sĩ được yêu thích hiện nay.

Chuỗi sự kiện âm nhạc và ẩm thực Phố hàng nóng – Chơi hàng nóng mà vẫn tươi vừa chính thức diễn với sự góp mặt của Á hậu Huyền My, MC Ngọc Trai, Only C, nhóm nhạc Lip B…

Là chuỗi sự kiện ngoài trời diễn ra cả ngày với các trò chơi đầy thách thức nhưng điểm nhấn đặc biệt nhất của chương trình là đêm nhạc với những tên tuổi nổi tiếng như Only C, Justa Tee, Orange, Lip B Band, DJ Tyty …Với loạt hit “phủ sóng” Vpop khắp thời gian qua và sân khấu được dàn dựng chỉn chu, loạt nghệ sĩ cùng hàng ngàn khán giả cuồng nhiệt hòa vào không khí sôi động của mùa hè và có một đêm “cháy hết mình” trong âm nhạc.

Mở màn đêm diễn là tiết mục nhảy hiện đại kết hợp trình diễn ánh sáng từ vũ đoàn 218 Dance Crew trên nền nhạc EDM sôi động. Ngay sau đó, Á hậu Huyền My xuất hiện trên sân khấu với vẻ ngoài quyến rũ và vóc dáng tươi tắn thu hút khán giả có mặt tại chương trình.

Nhóm nhạc nữ xinh đẹp Lip B tiếp tục khuấy động không khí với một sáng tác của nhạc sĩ Huỳnh Hiền Năng – ca khúc Anh ơi anh à. Dù vắng bóng hai thành viên trong đêm diễn nhưng hai “mảnh ghép” còn lại của Lip B vẫn tự tin thể hiện những vũ đạo tươi mới, nóng bỏng cùng vũ đoàn và giao lưu cùng hàng ngàn khán giả và tiếp tục bùng cháy với ca khúc Love you want you hay Số nhọ với phần giai điệu bắt tai, sôi động hơn trước.

Only C mang đến loạt hit đình đám

Trong khi đó, Only C xuất hiện trên sân khấu với loạt hit đình đám triệu lượt nghe trong sự nghiệp của mình. Mở đầu là ca khúc Đếm ngày xa em được nhiều khán giả thuộc lòng và hát theo suốt cả tiết mục, tiếp đó là hai bản OST đình đám của bộ phim điện ảnh Em chưa 18.

Nếu Em chưa 18 là bản EDM hiện đại, bắt tai rất phù hợp với không khí tưng bừng của lễ hội thì bản ballad Yêu là tha thu lại khiến khán giả như lắng đọng lại với ca từ ngọt ngào, trữ tình.

Cuối chương trình, Only C gửi đến người hâm mộ sáng tác mới nhất của mình vừa được ra mắt trong thời gian gần đây – ca khúc Quan trọng là thần thái kết hợp cùng với vũ đoàn trong những vũ đạo chuyên nghiệp, đẹp mắt.

JustaTee mang đến loạt hit quen thuộc của anh như “Người nào đó”, “Đã lỡ yêu em nhiều”, “Forever alone” của mình cùng ca khúc “Nóng” với phần rap đặc biệt được viết riêng cho đêm nhạc.

Orange - chủ nhân bản hit "Người lạ ơi" gây bão cộng đồng mạng.

Á hậu Huyền My có mặt từ đầu giờ chiều để tham gia sự kiện và cùng hàng trăm bạn trẻ trải nghiệm khu ẩm thực và tham gia các thử thách vui nhộn tại đây.